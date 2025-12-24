今日24日(水)から明日25日(木)にかけて、本州付近を進む前線や低気圧の影響で広く雨が降り、雷を伴って雨脚の強まる所もあるでしょう。また明日は風が強まるにつれて次第に寒気が流れ込みはじめ、明後日26日(金)は真冬の寒さとなりそうです。天気や気温の変化が大きいため注意が必要です。

24日から25日にかけて広く雨が降り、風も強まり荒れた天気に

今日24日から明日25日にかけて、前線を伴った低気圧が本州付近を発達しながら進む見込みです。四国地方では、これから明日昼ごろまで雨が降りやすく、今日夕方以降は雷を伴って雨脚の強まる所もあるでしょう。この時期としてはまとまった雨となりそうです。

また、明日は低気圧が東へ進むにつれて、西から冬型の気圧配置に変わるでしょう。このため昼ごろからは北西の風が強まる見込みです。この風とともに、上空には次第に寒気が流れ込みはじめ、夜はぐっと冷え込んできそうです。明日は、風を通しにくく暖かい服装でお出掛けください。

26日は強い寒気が流れ込んで真冬の寒さ 雪の降る所も

26日は冬型の気圧配置となり、四国地方は上空1500メートル付近でマイナス6℃以下の寒気にすっぽりと覆われる見込みです。このため瀬戸内側を中心に寒気に伴う低い雲が広がり、四国山地沿いを中心に雪の降る所があるでしょう。積雪や路面の凍結などに注意が必要です。

また日中の気温はあまり上がらず、高松・徳島・松山・高知の最高気温は7℃前後の見込みで、風も吹いて厳しい寒さとなるでしょう。体調管理にもご注意ください。

向こう1週間の天気

27日も寒気の影響が残り、日中の最高気温は瀬戸内側を中心に10℃に届かないでしょう。

28日以降は、高気圧に覆われておおおむ晴れる日が多く、寒さも緩みそうです。

天気予報をチェックして、大掃除やお正月の準備や買い出しなど計画的に進めましょう。