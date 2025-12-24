セザンヌ新作♡アイシャドウパレットと下まぶたライナーで旬顔メイク

プチプラで高品質なコスメが揃うセザンヌから、目元メイクを格上げする新作が登場します。下まぶたにさっと描くだけで印象的な瞳を演出するアンダーアイライナーと、繊細なグラデーションが簡単に完成するアイシャドウパレットの新色が仲間入り。毎日のメイクに取り入れやすく、ナチュラルなのに今っぽい仕上がりが叶う注目アイテムです。

下まぶたで差がつく影色ピンク

「セザンヌアンダーアイライナー」は、下まぶた専用に設計されたアイライナー。粘膜になじむ疑似粘膜カラーで、下まぶたラインや三角ゾーン、涙袋ラインに使うことで、自然に目元を強調します。

価格：660円(税込)

01影色ピンクは、ほんのりくすみのあるピンクブラウンで、ピンク系からブラウン系まで幅広いアイシャドウと好相性。水・汗・涙に強いウォータープルーフ処方で、繊細なラインも長時間キープできます。

カラー：全1色01影色ピンク

簡単3色グラデで透明感アップ

「セザンヌライティングアップアイシャドウ」は、3色を順番に重ねるだけで繊細なグラデーションが完成するアイシャドウパレット。

新色03シェルグレージュは、貝殻の輝きをイメージしたピンクグレージュカラーで、上品なツヤと透明感を演出します。

価格：693円(税込)

高発色ながら透け感のある仕上がりで、目元を自然に明るく。オイルコーティング処方により粉感レスで、しっとり密着しヨレにくいのも魅力です♡

カラー：新1色03シェルグレージュ

毎日の目元に小さなときめきを♪

セザンヌの新作アイメイクは、下まぶたメイクと繊細グラデで印象的な瞳を叶える心強い存在。どちらも手に取りやすい価格ながら、仕上がりは本格派で、メイク初心者から大人女性まで幅広く活躍します。

いつものメイクに少しの変化を加えたいとき、新しい季節のスタートにぜひ取り入れてみてください。