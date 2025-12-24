¹ñÎ©Âç¸òÉÕ¶â¡¢188²¯±ßÁý¡¡26Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¡¢9Ç¯¤Ö¤ê
¡¡¹ñÎ©Âç¤Î´ðÈ×Åª·ÐÈñ¤Ç¤¢¤ë±¿±ÄÈñ¸òÉÕ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤Ï24Æü¡¢2026Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Ë1Ãû971²¯±ß¤ò·×¾å¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£25Ç¯ÅÙÅö½éÈæ¤Ç188²¯±ßÁý¤¨¡¢17Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»°ÊÍè9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁý³Û¤È¤Ê¤ë¡£¾¾ËÜÍÎÊ¿Ê¸Éô²Ê³ØÁê¤ÈÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Áê¤¬Æ±Æü¤ÎÀÞ¾×¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¡¡Êª²Á¤ä¿Í·ïÈñ¤¬¹âÆ¤¹¤ëÃæ¡¢¹ñÎ©ÂçÂ¦¤«¤éÁý³Û¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ê¸²Ê¾Ê¤Ï´ðÁÃ¸¦µæ¤Î½¼¼Â¤äÊ¸ÍýÍ»¹ç¡¢·Ð±Ä²þ³×¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ËÜÊ¸²ÊÁê¤ÏÀÞ¾×¸å¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤·¡Ö³ÆÂç³Ø¤Î°ÂÄêÅª¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¶µ°é¸¦µæ³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ëÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê´ðÈ×Åª·ÐÈñ¤Ç¡¢Áý³Û¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£³ÆÂç³Ø¤¬¾Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ëÁÃ¤È¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£