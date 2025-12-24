スズキ「斬新エブリイ」登場へ！

2025年12月24日、スズキは2026年1月9日から11日にかけて幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催されるカスタムカーの祭典「東京オートサロン（TAS）2026」における出展概要を発表しました。

今回のスズキブースは「Life with Adventure」をテーマに掲げ、参考出品車5台を含む全9台を出展。

【画像】超カッコいい！ これがスズキ「斬新エブリイ」です！（7枚）

クルマやバイクと共に過ごすことで広がる冒険心やワクワク感を表現した展示構成が予定されています。

今回の出展モデルの中でも特に現実的かつ、ファミリー層のライフスタイルに深く寄り添う一台が、軽ワンボックスのロングセラーをベースにしたコンセプトモデル「エブリイワゴン ワンパクライダー（以下、ワンパクライダー）」です。

このワンパクライダーは、その名の通り、活発な子供を持つ「わんぱく」なファミリー層に向けた具体的なライフスタイル提案モデル。

商用車譲りの圧倒的な積載能力と効率的なパッケージングで知られる「エブリイワゴン」の実用性を、単なる道具としてではなく、家族の週末を彩るアクティブなギアとして再定義しています。

エクステリアには、アウトドアシーンに映えるタフで快活なカスタマイズが施され、車内には趣味のアイテムや子供の遊び道具を満載できる機能性がデザインの随所に盛り込まれています。

近年、軽バンや軽ワゴンを車中泊やキャンプ仕様に改造する「バンライフ」スタイルが定着していますが、スズキはそこから一歩踏み込み、特定の趣味や目的を持ったリアルな移動基地としての可能性を、メーカー自ら具現化して見せました。

また今回のスズキブースにおける話題性という点では、カプコンの人気ゲーム「モンスターハンター」とのコラボレーションモデルも見逃せません。

参考出品される「ジムニー ノマド モンスターハンターワイルズ エディション」は、「もしモンスターハンターの世界にスズキがあったら」という世界観をテーマに、ゲーム内の「簡易キャンプ」をモチーフとして仕立てた架空の冒険車両です。

さらに、同じくゲーム内に登場する乗用動物「セクレト」をモチーフにした二輪車「DR-Z4S モンスターハンターワイルズ エディション」も並び、四輪と二輪の双方を手掛けるスズキならではの複合的な展示が展開されます。

さらに「新型クロスビー ネイチャーフォトグラファー」は、こだわりのある機材を抱えて山岳写真の撮影に向かうフォトグラファーを想定し、タフさと上質感を兼ね備えた大人の趣味グルマとして仕上げられました。

一方、「スーパーキャリイ ワーク＆プレイプロ」は、キャビン拡大仕様の軽トラック「スーパーキャリイ」をベースに、仕事と遊びの境界線を越えて取り組むプロフェッショナルに向けたキャンプやマリンレジャーの「ベース基地」へと変貌させています。

モータースポーツの分野からは、レーシングチーム「AutoLabo」がENEOSスーパー耐久シリーズ2025 Empowered by BRIDGESTONEに参戦した際の実車「スイフトスポーツ」が展示されます。

※ ※ ※

このように、冒険心あふれるカスタムが施されたスズキブースのTAS2026出展車両。

スズキが提案するテーマ「Life with Adventure」の真髄は、架空の世界から週末の河川敷や公園といった身近な場所にも冒険のきっ掛けがあることを、多くの来場者に気づかせてくれるかもしれません。