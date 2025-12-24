＜叱る育児、躾できる？＞うちの子が乱暴者！？子どもが失敗するのは当たり前なのに…【第4話まんが】
私はユリ（33）。旦那のノリユキ（33）とゴウ（小2）の3人暮らしです。最近ゴウは友だちと遊ぶことがめっきり少なくなったので、私がカイトくんのお母さんとヒロトくんのお母さんをマルシェに誘って、久しぶりに3人で遊ばせてあげようと思っていました。けれども、カイトくんとヒロトくんのお母さん2人から予定があると断られ、仕方なくゴウと行くことに。すると途中で、偶然カイトくん親子とヒロトくん親子に会ったのです。だから「合流したい」と申し出ると……ゴウについてあれやこれやと言われました。
どうしてみんな義姉と同じことを言うのでしょうか？ 私は普段から、ゴウのことを叱っているし、厳しいと言われることもあります。それでも言うことをきかなかったり、子どもが失敗をしてしまったらもう仕方がないと私は思うのです。
ゴウの壊したものの請求をするだとか、ゴウが変わらないのなら一緒には遊べないだとか、ママ友たちにさんざん言われました。しかも「これは正当防衛だ」なんてことも言われたのです。私は、家に帰って、ゴウに話を聞いてみることにしたのです。
子どもがしたことなのに、目くじらを立ててすぐに「弁償してほしい」と言われるのは納得できません。もし「弁償して」と言われたなら、私だってゴウに謝らせたのに。今まで何も言わずにいたのに、突然要求されても困ります。
今更こんなことを言うのはおかしくありませんか？ 子ども同士、お互いにたたいたりたたかれたりするのは、ある程度仕方のないことでしょう？
家に帰ってから私はゴウをしっかり叱りました。私だってきちんと叱っているので、「甘やかしている」と思われるのは心外です。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
どうしてみんな義姉と同じことを言うのでしょうか？ 私は普段から、ゴウのことを叱っているし、厳しいと言われることもあります。それでも言うことをきかなかったり、子どもが失敗をしてしまったらもう仕方がないと私は思うのです。
ゴウの壊したものの請求をするだとか、ゴウが変わらないのなら一緒には遊べないだとか、ママ友たちにさんざん言われました。しかも「これは正当防衛だ」なんてことも言われたのです。私は、家に帰って、ゴウに話を聞いてみることにしたのです。
子どもがしたことなのに、目くじらを立ててすぐに「弁償してほしい」と言われるのは納得できません。もし「弁償して」と言われたなら、私だってゴウに謝らせたのに。今まで何も言わずにいたのに、突然要求されても困ります。
今更こんなことを言うのはおかしくありませんか？ 子ども同士、お互いにたたいたりたたかれたりするのは、ある程度仕方のないことでしょう？
家に帰ってから私はゴウをしっかり叱りました。私だってきちんと叱っているので、「甘やかしている」と思われるのは心外です。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙