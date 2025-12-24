±ÊÌî²ê°ê¤ÎÂåÌò¤ÇÏÃÂê¡ªàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êáÂç²Ï½Ð±é¡¢ÇòÀÐÀ»¤Î¶á±Æ¤Ë¡Ö·é¤¤¤Þ¤Ç¤Ë¥¥ê¥Ã¤È¡×¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼Ê¬¤±¡×¤ÈÏÃÂê
¡¡½÷Í¥¤ÎÇòÀÐÀ»(27)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»¨»ï¤Î»£±Æ¤Ç¤ß¤»¤¿àÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¤ÎÑÛ¡¹¤·¤¤»Ñ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖInRed 1·îŽ¥2·î¹çÊ»¹æ¡¡È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¶Á¿¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÏÊ·°Ïµ¤°Û¤Ê¤ë¥»¥ó¥¿¡¼Ê¬¤±¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢Ç»¤¤¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÂç¸Ô¤ò³«¤¤¤Æ°Ø»Ò¤ËºÂ¤ë1Ëç¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥±¡¼¡×¡Ö¥«¥Ã¥³²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÑÛ¡¹¤·¤¤Èþ¤·¤µ¡×¡Ö·é¤¤¤Þ¤Ç¤Ë¥¥ê¥Ã¤È¡×¡Ö¿´¤òÄÏ¤Þ¤ì¤ë¡¢ÁÇÅ¨¤µ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤è¤¤¤èÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤ÆÍè¤Þ¤¹¡×¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼Ê¬¤±¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÇòÀÐ¤Ï¡¢½Ð±é¤ò¼Âà¤·¤¿±ÊÌî²ê°ê(26)¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ2026Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ë¡¢¼ç±é¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤¬±é¤¸¤ë¾®°ìÏº(½¨Ä¹)¤ÎÍÄÆëÀ÷¡¦Ä¾(¤Ê¤ª)¤ò±é¤¸¤ë¡£ÃË¾¡¤ê¤ÊÀ³Ê¤À¤¬¡¢¾®°ìÏº¤Î¤³¤È¤ò¤Ò¤½¤«¤ËÊé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍðÀ¤¤ËËÝÏ®(¤Û¤ó¤í¤¦)¤µ¤ì¤ëÈá·à¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£