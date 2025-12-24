こんにちは！ ガクミカ取材班の学生記者で西南学院大学3年の「ゆう」です。

「社会問題を学んでも、自分に何ができるのだろう」という疑問から、博多湾に浮かぶ能古島での活動を始めました。その思いを形にしたのが、大学の文化祭での出店でした。当日の様子や活動についてリポートします！

地域創生サークルの仲間と共に「能古島の甘夏を届けよう作戦」と題し、能古島産の甘夏ジュースと甘夏サイダーを販売しました。

売れ行きは予想をはるかに超える好調でした。当初は3日間で200杯の限定販売を予定していましたが、初日だけで100杯！ 2日目も大盛況で夕方には完売しました。文化祭にもかかわらず、中には9回も購入してくださったリピーターが出るほどでした。

文化祭で販売した甘夏ジュース能古島の甘夏（撮影:学生記者・ゆう） 文化祭で販売した甘夏ジュース能古島の甘夏（撮影:学生記者・ゆう）

成功の鍵は大きく2点の要因があったのではないかと推測しています。

（1）ヘルシー志向と味のギャップがもたらした可能性

私たちは、採れたての酸味とは異なり、日持ちさせることで酸味の中に甘さが際立つ甘夏ジュースを提供しました。大学生になり、砂糖の多いジュースを控えるようになった私自身が感じた「飲みやすさとヘルシーさ」というバランスが、健康意識の高い同世代の学生層に強く響いたのかもしれません。

（2）地域に根差した親近感が関心を高めた可能性

能古島は都市部からフェリーで10分、地元・福岡ではなじみのある不思議な魅力をもった島です。一方で「コスモスを見に行く場所」「甘夏は酸っぱい」とのイメージから、島に行ったことのない人、ジュースを飲まずに帰った人も多いようです。私自身もそうでした。

その点、「能古島産」という言葉は同世代だけでなく、家族連れや幅広い年代の関心を引きつけたように思います。その結果、甘夏のイメージをわずかでもポジティブに変えるきっかけを提供できたのではないかと考えています。

能古島の甘夏（撮影:学生記者・ゆう） 能古島の甘夏（撮影:学生記者・ゆう）

販売したのは、農家さんから無償で提供していただいた甘夏を搾り、いったん保管していたものを活用しました。無償提供の背景には、能古島の抱える深刻な問題があります。形や色を理由に出荷できない規格外の甘夏が大量に発生するそうです。

これらは加工場でジュースとして保管され、島の人々の日常的な飲み物となっています。それでも消費しきれず、廃棄を余儀なくされることが多々あるのです。

私は数年前から「島の現状を知り、若者や島外の人と島をつなぐ」ことを目的に、能古島での農作業などを通じた活動を続け、島民の方々との関係を築いてきました。こうした活動への理解と信頼があったからこそ、廃棄予定の貴重な甘夏を快く提供してくださったのです。

この一歩を踏み出したことで、就職活動に取り組む中で「自分は何者か」と悩んでいた私自身、気付いたことがあります。

「現場に行き、自分のできることを探し、仲間と汗を流すことで、自分の居場所を探せる時間がある」

今回の活動は、単なる販売ではなく、社会課題と自分自身の成長をつなぐ貴重な経験となりました。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました！

