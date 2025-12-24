2025年中古ドライバーで一番売れたのは、25,000円で買える『SIM2 MAX』だった！【中古クラブランキング】
12月の中古クラブランキング・ドライバー部門では、テーラーメイドの『SIM2 MAX』が5か月連続で1位を獲得。人気の理由や気になる価格など、現在のトレンドをゴルフパートナー藤沢長後店の店長を務める島田辰也店長とチェックしていこう。
【写真】人気トップ3ドライバーの構えた顔を公開！ ランク4位以下は？
7月から5か月連続で売り上げランキングのトップをいくのが、テーラーメイドの2021年発売の『SIM2 MAX』だ。22年よりテーラーメイドは、カーボンフェースの『STEALTH』シリーズへモデルチェンジ。現行の『Qi』シリーズもカーボンフェースモデルで、現在のところチタンフェースの最終モデルとなっている。「完成度の高いヘッドで飛距離や方向性、やさしさと満足できる点が多いです。お馴染みのツイストフェースは反発係数が高く、ソールとクラウンはカーボンで軽量化し低重心化に成功。なかでもMAXタイプは、低スピン＆高弾道で、重心位置もニュートラル。ブルーのコスメで見た目も良いので、幅広いゴルファーに受け入れられています」。中古での平均販売価格は25,000円だ。1位の『SIM2MAX』に比べてお買い得なのが、2位の『STEALTH2』（2023年発売）と6位の『STEALTH』（2022年発売）だ。中古クラブの平均販売価格は、『STEALTH2』が24,000円、『STEALTH』が15,000円と、先に発売された『SIM2 MAX』よりも安くなっている。「カーボンフェースとなった『STEALTH』は、やや難しいヘッド。ある程度ヘッドスピードがないと使いこなせないイメージがあります。一方で『STEALTH2』は、その辺りのやさしさが改善され、つかまりが良くボールも上がりやすくなっています。ロングセラーとなったモデルなので中古市場にも数が出ています」と島田店長。『STEALTH2』は比較的在庫が豊富、『STEALTH』は使い手を選ぶわけだが、ヘッドスピードが速い人なら試打するのも良さそうだ。3位は今季年間女王に輝いた佐久間朱莉が手にするピンの2022年発売の『G430 MAX』。佐久間はロフト9度に『レジオフォーミュラ B＋ S55』シャフトを組み合わせ、ドライビングディスタンス10位となる250.29ヤードをマーク。フェアウェイキープ率も65％を超えで、「ミスヒットに強い」ことをお気に入りポイントに上げつつ「ヘッドがコンパクトで、球離れが速過ぎず打感が柔らかいのもいい」とコメントしている。島田店長も「とにかくブレないと方向性に不安があるゴルファーから支持されています」と、曲がりにくいのがピンのやさしさで人気の理由と話す。中古での平均販売価格は40,000円だ。【2025年12月の中古クラブランキング（ドライバー編）】1位 テーラーメイド SIM2 MAX2位 テーラーメイド STEALTH23位 ピン G430 MAX※ゴルフパートナーの12月の統計■解説ゴルフパートナー藤沢長後店 島田辰也店長しまだ・たつや／ゴルフパートナー独自の社内認定制度「中古クラブアドバイザー」は、クラブの価値を正しく見極め最適な提案をするエキスパート。欲しいクラブがあれば「まずは相談してみて」と、予算に応じてベストなクラブを見つけてくれる。◇ ◇ ◇女子プロが手放さないアイアンを調査。関連記事【西郷、山下、佐久間、原、河本、岩井姉妹ら女子プロがが愛用する軟鉄アイアンとは？【26名のモデル調査】】を読めば、その秘密がわかる。
