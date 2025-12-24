¾¾ËÜ°ËÂå¡¡¡È²Ö¤Î82Ç¯ÁÈ¡ÉÆ±´ü¡¦Áá¸«Í¥¤È¤Î½éÂÐÌÌ¸ì¤ë¡¡ËÜ¿Í¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¶ìÀï¡Ö¤¤¤Ä¤â¡Ä¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¾¾ËÜ°ËÂå¡Ê60¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¥é¥¸¥ªÂè1¡Ö¤Õ¤ó¤ï¤ê¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¿Íµ¤²Î¼ê¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²Ö¤Î82Ç¯ÁÈ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼Æ±´ü¤Î¿ÆÍ§¤Ç²Î¼ê¤ÎÁá¸«Í¥¡Ê59¡Ë¤È¶¦±é¡£¾¾ËÜ¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£1980Ç¯Âå¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿TBS¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤¿¤Î¤¤óÁ´ÎÏÅêµå¡ª¡×¤Ç¡¢²Î¼ê¡¦ÅÄ¸¶½ÓÉ§¤ÎËåÌò¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡¡Áá¸«Í¥¤ÏÆüËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢3ºÐ¤«¤é14ºÐ¤Þ¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆüËÜ¤ØÌá¤ê¡¢²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¾åÃÒÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¤Ï¡¢¹ñºÝ·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¥Æ¥ì¥Ó¤äÉñÂæ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¥È¥·¤Á¤ã¤ó¤ÎËåÌò¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÈÆ·¤½¤é¤¹¤ÊËÍ¤ÎËå¡É¡×¤È²òÀâ¡£¡Ö¤¢¤Î»þ¡ÈËå¡É¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Áá¸«¤Ï¡Ö»ä¤Ï¡È¾¯¤·¤À¤±¥ª¥È¥Ê¤Ê¤ó¤À¡É¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë½»¤ó¤Ç¤¿¤Î¤Ç°Õ¸«¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦¤·¡¢À¼¤âÄã¤¤¤·¡¢¤Þ¤ï¤ê¤¬¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÉÕ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¼«¸Ê¾Ò²ð¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¶ìÀï¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¢¤Îº¢¤Ï¡È4·î21Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¸À¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤ò¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¾¯¤·¤À¤±¥ª¥È¥Ê¤Ê¤ó¤À¡É¤Ï¡¢¡È¤Ê¡É¤¬2¤ÄÂ³¤¯¤«¤é¤¤¤Ä¤â¤«¤ó¤¸¤ã¤¦¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤½¤ì¤¬À¨¤¯¶ì¼ê¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÇ¯Îð¤¬1ºÐÇ¯¾å¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬È¾Ç¯Áá¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾¾ËÜ¤Ï¡¢Áá¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¯¡¼¥ë¤ÇÃÎÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡ÖºÇ½é¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤ÏÀ¨¤¯³Ð¤¨¤Æ¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¥Û¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤òÍú¤¤¤Æ¤Æ¡¢¾®Çþ¿§¤Ê¡£¡È¥Ï¥ï¥¤¤«¤éµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤µ¤ï¤ä¤«¤Ë³Ú²°¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢¡È¤Þ¤¿¤³¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£