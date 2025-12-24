¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¡¢½é¤Î²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ø¥ª¡¼¥¤¥·²£¥¢¥ê¡Ù2Days³«ºÅ·èÄê¡ª
¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·½é¤Î²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ø¥ª¡¼¥¤¥·²£¥¢¥ê ¡Á¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥· ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö at ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Á¡Ù¤ò2027Ç¯2·î27Æü(ÅÚ)¡¢2·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë2Days³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
2026Ç¯9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ö¥ª¡¼¥¤¥·ÉðÆ»´Û Vol.3¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´û¤Ë¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÉ²Ã¸ø±é¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¤Î¿½¹þ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¿½¹þ¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯2·î9Æü(·î) 23:59Ëø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡Ö¥ª¡¼¥¤¥·²£¥¢¥ê ¡Á¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥· ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö at ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Á¡×
¡ãDay1¡ä
2027Ç¯2·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë ³«¾ì17:00¡¿³«±é18:00
¡ãDay2¡ä
2027Ç¯2·î28Æü¡ÊÆü¡Ë ³«¾ì16:00¡¿³«±é17:00
²ñ¾ì¡§²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
½Ð±é¡§¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·
¥Á¥±¥Ã¥È
ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¡§³ÆÆü 10,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼Ö°Ø»Ò »ØÄêÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¡§³ÆÆü 10,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CLUB014ºÇÂ®Àè¹Ô¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¿½¹þ¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ) 18:00 ¡Á 2026Ç¯2·î9Æü(·î) 23:59
ÃêÁª·ë²ÌÈ¯É½¡§2026Ç¯2·î13Æü(¶â) 19:00°Ê¹ß
»ÙÊ§¼êÂ³´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î13Æü(¶â) 19:00 ¡Á 2026Ç¯2·î16Æü(·î) 23:59
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
New Digital Single
¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·
¡Ö¥Ë¥ó¥²¥ó¡×
2026Ç¯1·î11Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
