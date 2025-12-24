Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡¡¼«¿È¤Î¹¹Ç¯´ü¾É¾õÌÀ¤«¤¹¡¡°ìÈÖ¤Ò¤É¤¤¤Î¤Ï¡ÖT¥·¥ã¥Ä¤Ç¿²¤Æ¤ë¤·¡¢ÉÛÃÄ¤Ï¤¤¤¸¤ã¤¦¤·¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥¢¥·¥º¡×¤ÎÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡Ê54¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸å11¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤ÎÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¹¹Ç¯´ü¡×¡£¹¹Ç¯´ü¤ÏÊÄ·Ð¤ÎÁ°¸å5Ç¯¤º¤ÄÌó10Ç¯´Ö¤ò»Ø¤·¡¢ÍñÁãµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤ë½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¡Ê¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¡Ë¤Î¸º¾¯¤Ç¡¢¿´¿È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔÄ´¡Ê¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¡Ë¤¬É½¤ì¤ë»þ´ü¡£¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸¶°ø¤â¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢À¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬¤Ç¤ë¾õÂÖ¤ò¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤È¤¤¤¦ÉÂÌ¾¤Ç¸Æ¤Ö¡£
¡¡ÂåÉ½Åª¤Ê¾É¾õ¤È¤·¤Æ¡¢¿ÈÂÎÅª¤Ë¤Ï¤Î¤Ü¤»¡¢¤Û¤Æ¤ê¡¢Æ°Ø©¡¢Â©ÀÚ¤ì¡¢Æ¬ÄË¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢ÉÔÌ²¡¢¸ª¤³¤ê¡¢¹øÄË¡¢´ØÀáÄË¡¢Àº¿ÀÅª¾É¾õ¤Ï¥¤¥é¥¤¥é¡¢°ÕÍßÄã²¼¤Ê¤É¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Âçµ×ÊÝ¤Ï¡Ö»ä¡¢¤³¤ÎÃæ¤À¤ÈÉÔÌ²¡£Ì²¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÌëÃæ¤âÇ®¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£T¥·¥ã¥Ä¤Ç¿²¤Æ¤ë¤·¡¢ÉÛÃÄ¤Ï¤¤¤¸¤ã¤¦¤·¡¢¸¤¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤¿¤é¸¤¤³¤¦¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Ê¤É¤«¤·¤Á¤ã¤¦¡Ë¡£Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£