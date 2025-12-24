ロッテの種市篤暉投手が24日、ZOZOマリンスタジアムで契約更改交渉に臨み、4500万円増の年俸1億3000万円（金額は推定でサインした。また、将来的にメジャー挑戦したい意向を球団側に伝えたことも明かした。

9年目の今季は24試合に登板して9勝8敗、防御率2・63。2年ぶりの2桁勝利はならなかったが、チームトップの160回2/3を投げた。種市は「勝ち以外の部分を評価していただきました。一番成長できた年でしたし、一番野球を考えた年だったので、個人的には技術的にも体力的にもすごい成長したかなと思います」と今季を振り返った。

来季の目標には最多奪三振のタイトルを掲げ、オフにはメッツ・千賀と一緒に沖縄・宮古島で自主トレを行う。以前からメジャーへのあこがれは強く、メジャー挑戦について「それは球団に伝えさせていただきました」と明かし、時期については「まずはチームのことを第一に考えて、その先にあると思っている。誰もが認める形で結果を出してからだと思う」と話すにとどめた。

また、来春のWBCについて「前回大会もサポートメンバーで入ってますし、本代表で入りたい気持ちはあるので、そのために僕も取り組んできてるので、選ばれても選ばれなくても来シーズ頑張りたいと思います」と出場に意欲を示した。