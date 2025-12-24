◇NBA スパーズ130ー110サンダー（2025年12月23日 フロスト・バンク・センター）

NBAスパーズは、23日（日本時間24日）に本拠地でサンダーと激突。後半に一気に逆転してNBAカップ準決勝に続いて西首位のサンダーを相手に2連勝。この勝利でリーグ戦7連勝（NBAカップ決勝戦除く）を飾った。スパーズは15年以来、レギュラーシーズン7連勝となった。

NBAカップでは準優勝に終わったスパーズ。しかしレギュラーシーズンでは6連勝と好調を維持していた。この日は、NBAカップ準決勝で撃破した西首位のサンダーと激突した。

前半は接戦ながらも58―60と2点ビハインドで折り返した。

後半に入ると、第3Qも接戦が続きながらもこのクオーターで29―22と逆転に成功。最終Qもリードを守り切った。シックスマンのケルドン・ジョンソンが5本の3Pシュートを含むチーム最多25得点。ステフォン・キャッスルも4本の3Pシュートを含む24得点でつづいた。“怪物”ビクター・ウェンバンヤマもベンチスタートで12得点、5リバウンド、3アシストでチームに貢献した。サンダーを相手に20点差の大勝で2連勝を飾った。

敗れたサンダーは今季4敗目。両チームは2日後のクリスマスゲームでも対戦する。

▼ステフォン・キャッスル 最高。自分たちの強さを見せられた。このチームは歴史があって、再び勝ち続ける中でその一員であることがうれしい。