家族に勘当されることは、普通に生活していたら起こらないことだと思います。しかし、今まで味方でいてくれた家族から突き放されるのは、相当なことをしたのだと自覚したほうがいいかもしれません。今回は、不倫した女性が母に勘当された話をご紹介いたします。

突き放すのが最後の子育て

「不倫がバレて奥さんに慰謝料を請求されました。でも私は一人暮らしで貯金もないから、そんな大金を支払えるはずもなく、実家に行って母にお金を借りようとしました。すると母は『自分がなにをしたかわかってるの？』『人様の家庭を壊すなんて……なんてバカなことをしたの！』と泣きながら説教されました。別に今どき不倫なんて珍しくないし、お金さえ払えばそれで終わりになるんだから大げさな母にイラッとしたんです。

すると母は『あなたを甘やかしすぎた私の責任かもしれない』『突き放すのがあなたにできる最後の子育てだと思う』と言って、お金は貸してくれませんでした。今まで私が困っていたら助けてくれたのに、不倫した娘をものすごく軽蔑したのかも……。この瞬間、私はそんなに悪いことをしたのか、と初めて自分のしたことを反省しました」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ いつでも味方でいてくれるお母さんに勘当されるくらい、不倫は罪深いもの。反省の色が感じられなかったことも、突き放された理由かもしれませんね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。