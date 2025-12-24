株式会社プリンストンは、「OntheGo 7 IN 1マルチポートアダプター」を12月26日（金）に発売する。MagSafeに対応したUSB Type-Cハブで、SDメモリーカードスロットも内蔵している。

カリフォルニアのモバイル向けアクセサリーブランド「Satechi」が手がけた製品。PD対応のUSB Type-C、USB Type-A（最大5Gbps）×2、HDMI（4K/60Hz）、Gigabit Ethernet（GbE）の各端子に加え、SDメモリーカードスロットとmicroSDメモリーカードスロットを備えている。

SDメモリーカードおよびmicroSDメモリーカードの各スロットはUHS-Iに対応し、最大104MB/秒の転送速度と最大2TBまでのカードをサポートする。

直付けされたUSB Type-Cケーブルを利用して、PCやスマートフォンと接続できる。USB Type-Cはパススルーに対応しており、充電しながらの使用が可能。

また、MagSafeを備えたiPhoneや付属のメタルリングを装着したスマートフォンなどの背面に磁気で固定できる。

USBアップストリームポート：USB Type-C（3.2 Gen 2） USBダウンストリームポート：USB Type-C PD（最大100W入力、最大80W出力）×1、USB Type-A（最大5Gbps）×2、HDMI 2.0（最大4K/60Hz）×1、ギガビットイーサネット（10/100/1,000Mbps対応）×1、SDカードリーダー（UHS-l、最大104MB/秒、最大2TB）×1、microSDカードリーダー（UHS-l、最大104MB/秒、最大2TB）×1 外形寸法：65×65×26.5mm 価格：9,980円