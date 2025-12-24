¡ÚÇòºÚ»È¤¤ÀÚ¤ê¡Û¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤¤¤¿ºú¤ò¤Î¤»¤¿¡ÖÇòºÚ¤Î¤·¤ç¤¦¤¬¥¹¡¼¥×¤´ÈÓ¡×
¡ÚÇòºÚ»È¤¤ÀÚ¤ê¡ÛÇò¤´ÈÓ¤Ë¤â¤¢¤¦ÇòºÚ¥ì¥·¥Ô¡ÖÏÂÉ÷¥Ó¥Ã¥°¥í¡¼¥ëÇòºÚ¡×
½Ü¤ò·Þ¤¨¤¿ÇòºÚ¡£°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢½Ü¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¯¤Æ¡¢1¶ÌÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡Ä»È¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡ª¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤ªÌòÎ©¤Á¤ÎÇòºÚ»È¤¤ÀÚ¤ê¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ä¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢¥«¥ê¥¦¥à¤Ê¤É±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÇòºÚ¡£¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤ï¤ê¤ËÄã¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¤ª¶¡¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¥ì¥·¥Ô¤ò»²¹Í¤Ë¡¢ÇòºÚ¤ò¤Þ¤ë¤´¤ÈÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥ÖÊÔ½¸ÉôÊÔ½¸¤ÎMOOKËÜ¡Ø°Â¤¦¤Þ¿©ºà»È¤¤¤¤ê¡ªvol.15¡¡¤â¤Ã¤È¡ªÇòºÚ»È¤¤¤¤ê¡ª¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿
¢£ÇòºÚ¤Î¤·¤ç¤¦¤¬¥¹¡¼¥×¤´ÈÓ
¢£¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤¤¤¿ºú¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°
¢¡ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
ÇòºÚ¡¡4Ëç
À¸ºú¡¡2ÀÚ¤ì
±ö¡¡Å¬ÎÌ
¤È¤ê¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡¡¾®¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦¤æ¡¡¾®¤µ¤¸1
¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬¡¡Âç¤µ¤¸1
²¹¤«¤¤¤´ÈÓ¡¡ÃãÏÒ2ÇÕÊ¬
¢¡ºî¤êÊý
1¡¡ÇòºÚ¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢²£¤Ë¤»¤óÀÚ¤ê¤¹¤ë¡£ºú¤Ï¤¢¤ì¤Ð¹ü¤ò½ü¤¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤ËÀÚ¤ê¡¢±ö¾¯¡¹¤òÁ´ÂÎ¤Ë¤Õ¤ë¡£
2¡¡Æé¤Ë¿å3¥«¥Ã¥×¤È¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ç¼ÑÎ©¤Æ¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢±ö¾®¤µ¤¸1/2¤È¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÇòºÚ¤ò²Ã¤¨¤ë¡Ê²èÁüa¡Ë¡£ºÆ¤Ó¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¼å²Ð¤Ç7¡Á8Ê¬¼Ñ¤ë¡£
¡ÚPOINT¡Û
ÇòºÚ¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¡£¼Ñ¹þ¤à¤È¤«¤µ¤¬¸º¤Ã¤Æ¡¢¥í¡¼¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡£
3¡¡µû¾Æ¤¥°¥ê¥ë¤òÇ®¤·¤Æºú¤òÆþ¤ì¤Æ3¡Á4Ê¬¾Æ¤¡¢¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÌó3Ê¬¾Æ¤¯¡£
4¡¡´ï¤Ë¤´ÈÓ¤òÀ¹¤ê¡¢2¤Î¥¹¡¼¥×¤ò¤«¤±¡¢3¤ò¤Î¤»¤ë¡£
¡Î1¿ÍÊ¬349cal¡¡±öÊ¬1¿ÍÊ¬2.9g¡Ï
ÊÔ½¸¡á¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥ÖÊÔ½¸Éô¡¿¡Ø°Â¤¦¤Þ¿©ºà»È¤¤¤¤ê¡ªvol.15¡¡¤â¤Ã¤È¡ªÇòºÚ»È¤¤¤¤ê¡ª¡Ù