BTS¡¦V¡ØVOGUE JAPAN¡Ù¤Ç¥á¥ó¥Ðー¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë
BTS¤ÎV¤¬¡¢12·î27ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØVOGUE JAPAN¡Ê¥ô¥©ー¥° ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¡Ù2026Ç¯2·î¹æÉ½»æ¡Ê¢¨ÄÌ¾ïÈÇ¡õÆÃÊÌÉ½»æÈÇ¡Ë¤ª¤è¤Ó¡¢¥«¥Ðー¥¹¥Èー¥êー¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¢£16¥Úー¥¸¤Î¥«¥Ðー¥¹¥Èー¥êー¤Ï¡¢90Ç¯Âå¤Î±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥Ñ¥ê¤Ç»£±Æ
Ê¼Ìò¤ò½ª¤¨¡¢¿ÍÀ¸¤Î¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥×¥¿ー¤Ø¤ÈÊâ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤ëBTS¤ÎV¡£»£±Æ¤Ï90Ç¯Âå¤Î±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥Ñ¥ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¤É¤³¤«ÌµËÉÈ÷¤ÇÈ¿¹³Åª¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¹³¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤´Å¤µ¤È¿§µ¤¤ò½É¤¹´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤¿¤ê¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌ¾²è¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥Ã¥È¤¬ÊÂ¤Ö¡¢16¥Úー¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ë¥«¥Ðー¥¹¥Èー¥êー¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
BTS¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥½¥í³èÆ°¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ø¤Î»²²Ã¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ë³èÌö¤¹¤ëV¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÈà¤ò·Á¤Å¤¯¤ëÆâÌÌ¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£BTS¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿2025Ç¯¤â¡¢Èà¼«¿È¤Ï¡È¤«¤Ê¤êË»¤·¤¯²á¤´¤·¤¿¡É¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö°ìÆü¤âÁá¤¯BTS¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æー¥¸¾å¤ÎV¤È¤·¤ÆARMY¡ÊBTS¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¡Ö´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È2026Ç¯¤Ø¤Î¼«¿®¤È´üÂÔ¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÞú¤Þ¤»¤ë¡£
±Ç²è¤Ø¤Î°¦¾ð¡¢Èþ¤Î´ð½à¡¢²»³Ú¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¡¢¤½¤·¤ÆBTS¥á¥ó¥Ðー¤Ø¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÏÉ¬ÆÉ¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢12·î29Æü17»þ¤Ë¤Ï¡ØVOGUE JAPAN¡Ù¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢»£±Æ¸½¾ì¤ËÌ©Ãå¤·¤¿Æ°²è¡Ö»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¡¢BTS¡¦V¤Î¡ØVOGUE JAPAN¡Ù¥«¥Ðー»£±Æ¤ËÌ©Ãå¡ª| On Set With | VOGUE JAPAN¡×¤ò¸ø³«Í½Äê¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢³Æ¼ïSNS¤Ë¤Æ¸ø³«Í½Äê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡ØVOGUE JAPAN¡Ù2026Ç¯2·î¹æ Photographed by Jongha Park (C) 2025 Conde Nast Japan. All rights reserved.
¢£½ñÀÒ¾ðÊó
2025.12.27 ON SALE
¡ØVOGUE JAPAN¡Ù2026Ç¯2·î¹æ
