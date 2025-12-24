13時の日経平均は48円高の5万461円、アドテストが123.01円押し上げ 13時の日経平均は48円高の5万461円、アドテストが123.01円押し上げ

24日13時現在の日経平均株価は前日比48.53円（0.10％）高の5万461.40円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は728、値下がりは789、変わらずは82。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を123.01円押し上げている。次いで東エレク <8035>が64.18円、スクリン <7735>が22.13円、イビデン <4062>が16.04円、ファナック <6954>が12.20円と続く。



マイナス寄与度は76.21円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が34.09円、ファストリ <9983>が20.06円、ソニーＧ <6758>が10.86円、ＫＤＤＩ <9433>が7.82円と続いている。



業種別では33業種中14業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、陸運、海運、鉄鋼と続く。値下がり上位には保険、空運、情報・通信が並んでいる。



※13時0分13秒時点



株探ニュース

