Æ£¤¢¤ä»Ò¡Ê64¡Ë¡¢ºäËÜÅßÈþ¡Ê58¡Ë¤é¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤òËþµÊ¡Ö¤¤é¤Ó¤ä¤«¤ÊÌë¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡±é²Î²Î¼ê¤ÎÆ£¤¢¤ä»Ò¡Ê64¡Ë¤¬¡¢¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëºäËÜÅßÈþ¡Ê58¡Ë¤é¤È¤È¤â¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ºäËÜ¤ò¡Ö¥Þ¥á¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¸ø»ä¤È¤â¤Ë¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ëÆ£¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¥Ö¥í¥°¤Ç°ì½ï¤Ë´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢¤ª¸ß¤¤¼êÎÁÍý¤òº¹¤·Æþ¤ì¤·¹ç¤¦¤Ê¤ÉÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤òËþµÊ
¡¡2025Ç¯12·î23Æü¤Ï¡¢±é²Î²Î¼ê¤Î¸¶ÅÄÍªÎ¤¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤ò·ó¤Í¡¢ºäËÜ¤é¤È¤È¤â¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë½¸¹ç¤·¤¿½÷»Ò²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÍªÎ¤¤Í¤¨¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈþÌ£¤·¤¤¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤ÇÇ¯Ëö¤Î¤¤é¤Ó¤ä¤«¤ÊÌë¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤Î¿Íµ¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¤¹¤Ù¤ÆÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¤½¤·¤ÆÈþ¿Í¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡×¡Ö¤¢¤ä»Ò¤µ¤ó¤â¡¢³§¤µ¤ó¤â¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë