¼«Ì± ³°¹ñ¿ÍÂÐºö¤Ç±Ê½»Í×·ï¤Ê¤ÉµÄÏÀ
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢±Ê½»µö²ÄÍ×·ï¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É³°¹ñ¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íè·î¤ÎÀ¯ÉÜ¤Ø¤ÎÄó¸À¤Ë¸þ¤±¤ÆµÄÏÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¼«Ì±¡¦³°¹ñ¿ÍÀ¯ºöËÜÉôÄ¹¤Î¥³¥á¥ó¥È
¼«Ì±ÅÞ¿·Æ£¡¦³°¹ñ¿ÍÀ¯ºöËÜÉôÄ¹¡Ö³°¹ñ¿Í¤Î³§ÍÍ¤È¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Ãá½ø¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆüËÜ¹ñÌ±¤ÎÉÔ¸øÊ¿´¶¤ò¾·¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¤½¤ì¤«¤éÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î°Â¿´°ÂÁ´¤Î³ÎÎ©¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤Ç¤¹¤Í°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î·üÇ°¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤âÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í»ùÆ¸¤Ø¤ÎÆüËÜ¸ì¶µ°é¤Î½¼¼Â¤ä³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëÉÔÆ°»º¼èÆÀ¤Î¤¢¤êÊý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹â»ÔÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¡¢¡ÖÉÔË¡ÂÚºß¼Ô¥¼¥í¡×¤ä³°¹ñ¿Í¤ÎÅÚÃÏ¼è°ú¤Ê¤É¥ë¡¼¥ëºî¤ê¤òµÞ¤°¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¯ÉÜ¤ÏÍè·î¡¢ÂÐºö¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë