言葉はなくても、内心うれしいのは顔を見れば伝わってくる。「大和証券Mリーグ2025-26」12月23日の第2試合に出場したBEAST X・東城りお（連盟）が、東1局から幸先のいいアガリをものにした直後、実況から「うれしいのか？りおちゃん♪」とツッコミが入るほど、“むふー”という表情を見せて話題になった。

【映像】アガれてうれしい！美女雀士、全力の「むふー顔」

モデル・タレントにも引けを取らない美貌の持ち主である東城は、2年ぶりのMリーグ復帰で、選手としてキャプテンとして活躍中。特に復帰後は控室での振る舞いなども目立つようになり、自身いわく「末っ子キャラ」からチームの中心的な人物として機能している。またエンタメ性もパワーアップしており、毎試合変えるヘアアレンジのほか、試合中の表情も以前にも増してバラエティに富んでいる。

試合開始早々の東1局、東城はKONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）とのリーチ対決を制し、5200点をゲット。好スタートを切った。次局に備え、配牌を整理していた時、カメラは東城の顔を捉えたが、実況・松嶋桃（協会）が「本日も表情豊か」と伝えたのを聞いていたかのように、顔をぷっくり膨らませて喜びと気合いが溢れんばかりといった様子。これを見た松嶋が「うれしいのか？りおちゃん♪」と伝えると、ファンからも「くっそかわいい」「表情大事よな」「この顔である」「顔かわいすぎる」というコメントが寄せられ、大いに盛り上がっていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

