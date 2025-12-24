¡È¶ËÈë¡ÉÊ¸½ñ ¡Ö¿Í¸¢¿¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡×Ãæ¹ñ¤¬Í×ÀÁ
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿³°¸òÊ¸½ñ¤Ç1994Ç¯¡¢Åö»þ¤ÎºÙÀîÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤è¤ë½é¤á¤Æ¤ÎÃæ¹ñË¬Ìä¤òÁ°¤Ë¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤¬¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¿Í¸¢ÌäÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Ê¤¤¤è¤¦ºÆ»°¡¢µá¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³°Ì³¾Ê¤ÏºîÀ®¤«¤é30Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿³°¸òÊ¸½ñ¡¢17ºý6824¥Ú¡¼¥¸¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¶ËÈë¡×°·¤¤¤ÎÊ¸½ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È1994Ç¯3·î¡¢ºÙÀîÁíÍý¤ÈÍûË²¼óÁê¤Ë¤è¤ë¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¸þ¤±¤¿»öÌ³Êý¤Î»öÁ°Ä´À°¤Î¾ì¤ÇÃæ¹ñÂ¦¤Ï¡¢¡Ö¿Í¸¢ÌäÂê¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡×Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¸ÀµÚ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏÍû¼óÁê¤Ï²áµî¤ÎÌäÂê¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤±¤óÀ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢¡Ö¿Í¸¢¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍ¼¿©²ñ¤Ç¤Ï¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢Ãæ¹ñ¤Ï1989Ç¯¤ÎÅ·°ÂÌç»ö·ï¤Î¤¢¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¤«¤é¿Í¸¢ÌäÂê¤Î²ò·è¤ò¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë