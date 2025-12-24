ÀõÅÄÈþÂå»Ò¡¢°¦¸¤¤¿¤Á¤È¡È¤ª¤¦¤Á¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡É¤òËþµÊ¡¡¤Û¤Ã¤³¤ê4¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö³§¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀõÅÄÈþÂå»Ò¡Ê69¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°¦¸¤¤¿¤Á¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¡È¤ª¤¦¤Á¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡É¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö³§¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×°¦¸¤¤¿¤Á¤È¡È¤ª¤¦¤Á¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡É³Ú¤·¤àÀõÅÄÈþÂå»Ò¡¡¢¨2ËçÌÜ
¡¡¸½ºß¡¢¥Í¥à¤Á¤ã¤ó¡¢COO¤Á¤ã¤ó¡¢Í¿ºî¤Á¤ã¤ó¤Î3É¤¤Î°¦¸¤¤ÈÀ¸³è¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÀõÅÄ¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¡Á¡ÁBy Coo Í¿ºî ¥Í¥à ÈþÂå»Ò¡×¤È°¦¸¤¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤òÅº¤¨¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¤¤ì¤¤¤Ë¾þ¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢ÀõÅÄ¤È3É¤¤Î°¦¸¤¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£
¡¡°¦¸¤¤¿¤Á¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢µ¨Àá´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÁõ¤¤¤òÈäÏª¡£ÀõÅÄ¼«¿È¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢²º¤ä¤«¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡È²ÈÂ²¤Îå«¡É¤¬ÅÁ¤ï¤ë4¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼ ¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤â¥ß¥è¤Á¤ã¤ó¤â²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö³§¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ªÍÎÉþ¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
