元TOKIOの山口達也（53）が、22日、Xを更新。近況を報告し、ファンから反響が寄せられている。

【映像】山の中で近況報告する山口達也さん

2023年3月に「株式会社山口達也」の設立を発表。アルコール依存症は完治しないと医師から宣告され、「この病気と一生付き合っていこうと決めました」と明らかにしていた。2024年11月には一般女性と結婚したことを報告している。

Xでは「依存症全般」に対する講演活動の写真をはじめ、サーフィンやジムで激しいトレーニングに励む動画など、日常の様子も発信してきた。

2025年10月17日の更新では、木や竹が生い茂る場所でチェーンソーを持つ姿を披露。「DASHに戻ってきたのかと思った。やっぱり似合うよ」「めちゃくちゃイケオジや！びびった」と話題になっていた。

山の中で近況報告“脳がスッキリ”

12月22日の投稿でも、木々が生い茂る写真や伐採された木を公開し、「本日は山の中にいました。呼吸は浅くなっていませんか？大きく鼻で空気を吸って、口をすぼめてゆーっくり吐いてみましょうね ×3。脳がスッキリします。余計なものが抜けて、良い考えが入るスペースができるかもしれませんね」と近況を報告した。

この投稿には「山口君はやっぱり自然が似合う!」「自然はいいですよね、でも熊には気をつけてくださいね」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）