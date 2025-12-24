¡ØµþÅÔ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025 ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡ÙFOD¤ÇÀ¸ÇÛ¿®
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦FOD¤Ç¤Ï¡¢28Æü¤ËµþÅÔ¥¢¥¯¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØµþÅÔ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025 ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ù¤òÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡ØµþÅÔ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025 ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ù
¤³¤ì¤Ï¡¢µþÅÔ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¶¥µ»¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤ë¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ËèÇ¯¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤È¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë±éµ»¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¡£
2025Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤òºÌ¤Ã¤¿¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢´¶¼Õ¤ÈÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿ÆÃÊÌ¤Ê±éµ»¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¶¥µ»²ñ¤Ç¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤É½¸½ÎÏË¤«¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ä¡¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼Æ±»Î¤Î¶¦±é¤Ê¤É¡¢¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±é½Ð¤â¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
ÇÛ¿®¤Ï¡¢28Æü18»þ¤«¤éÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¼ç¤Ê½Ð¾ìÁª¼ê
µþÅÔ±§¼£¥·¥ó¥¯¥í¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¥Ç¥£¥¨¥¤¥È¥Á¡¼¥à¡¢»³ÅÄÍÕ·î¡¢¶âÂô½ã²Ó¡¢µÜÀ¥»âÀ¤¡¢µÈÅÄ±´ºÚ¡¿¿¹ÅÄ¿¿º»Ìé¡¢¶áÆ£¾°À¸¡¢¶ûÅÄ°éÎÉ¡¢ÃÝÅç²Ö±Ñ¡¢ÃæÂ¼½Ó²ð¡¢Àî¾¡ÎèÆà¡¢ÅçÅÄËã±û¡¢»³ÅÄ ·Ã¡¢ÈõÅÏÃÎ¼ù¡¢¹â¶¶À±Ì¾¡¢ÀéÍÕÉ´²»¡¢¼Æ»³Êâ¡¿ÌÚÂ¼ÃÒµ®¡¢Ä¹²¬Í®Æà¡¿¿¹¸ýÀ¡»Î
¢¨½Ð¾ìÍ½ÄêÁª¼ê¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
FOD¤Ç¤Ï¡¢º£·î13¡Á14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÁ´ÆüËÜ¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯Áª¼ê¸¢2025 ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½·èÄêÀï¡Ù¡¢18¡Á22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢2025 ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡Ù¤âÀ¸ÇÛ¿®¤·¡¢26Æü¡Á28Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØÁ´ÆüËÜ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢2025 ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØºÇ½ªÁª¹Í²ñ¡Ù¤âÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
