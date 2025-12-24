Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年12月16日（火）9時から12月25日（木）23時59分まで｢クリスマスタイムセール祭り｣を開催中。

現在、取り付け工事不要でハブ内蔵と、手間を極限まで減らしたXiaomi（シャオミ）の新作「セルフインストールスマートロック」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Xiaomi セルフインストールスマートロック (キーパッド付属) 指紋認証パッド 暗証番号 アレクサ対応 鍵 スマートキー ドアロック オートロック スマホ対応 iPhone対応 matter/Alexa/Google Home/Siri対応 遠隔対応 工事不要 取付カンタン 後付け 充電バッテリー付き ゲートウェイ内蔵 16,800円 （11％オフ） Amazonで見る PR PR

工事不要で賃貸OK。自分で取り付けられるXiaomiの新スマートロックが12/23発売でいきなり狙い目！

12/23に新発売された、Xiaomi（シャオミ）の「セルフインストールスマートロック」が11％オフ。早くも過去最安値で登場しています。工事不要の後付け設計に加え、指紋認証やハブ内蔵など、スマートロックの“面倒”を一気に減らした1台です。

本製品は、ドアを傷つけずに後付けできる設計が最大の特長です。大がかりな工事や専門業者は不要で、自分で設置できるため、賃貸住宅でも導入しやすいのが嬉しいポイント。

スマートロックに興味はあるものの、「原状回復が不安」「設置が難しそう」と感じていた人にとって、心理的ハードルを大きく下げてくれます。

電源には、約6か月の連続使用が可能な大容量2450mAhの充電式バッテリーを搭載しており、乾電池交換の手間が減るのも嬉しいところ。日常的に使うものだからこそ、メンテナンスの少なさは見逃せません。

ハブ内蔵＆指紋認証。1台完結のスマート体験

ハブ内蔵タイプのため、別途ハブを用意する必要がなく、1台でスマートロック環境が完結。初期設定や機器の置き場所に悩まされないのは、ミニマル志向の人にも好印象です。

暗証番号や指紋認証、期間限定パスコードなど8種類の解錠方法に対応し、付属の指紋認証パッドにより、スマホを取り出さなくても指先ひとつで解錠が可能。荷物で手がふさがっているときや、外出時のちょっとした動作が確実に楽になります。

「セルフインストールスマートロック」は、後付け設置・充電式・ハブ内蔵・指紋認証を1台に集約した実用重視モデル。新発売ながら過去最安値の今こそ、導入の好機と言えそうです。

Xiaomi セルフインストールスマートロック (キーパッド付属) 指紋認証パッド 暗証番号 アレクサ対応 鍵 スマートキー ドアロック オートロック スマホ対応 iPhone対応 matter/Alexa/Google Home/Siri対応 遠隔対応 工事不要 取付カンタン 後付け 充電バッテリー付き ゲートウェイ内蔵 16,800円 （11％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Xiaomiのセール対象商品一覧はこちら

なお、上記の表示価格は2025年12月24日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！ 節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料です

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞ウォッチリストの使い方について

Source:「Amazon クリスマスタイムセール祭り」