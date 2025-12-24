アイ･オー･データ機器は、本日12月24日11時よりGigaCrysta公式Xにて「5社連続コラボプレゼントキャンペーン」を開催する。

アイ･オー･データ機器のブランドGigaCrystaは、10月にブランド設立11年目を迎えた。設立当初よりゲームタイトルとのコラボレーションを大切にしており、今回5タイトルとのコラボが順次開催される。

第1弾はカプコンの「モンスターハンターワイルズ」で、広色域27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」LCD-GDQ271JLAQやゲーム本編のSteam用コードが抽選で当たる。第2弾はセガの「Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage」、第3弾はKONAMIの「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」、第4弾はスクウェア・エニックス「ファイナルファンタジーXIV」、第5弾はフロム・ソフトウェアの「ELDEN RING NIGHTREIGN」とのコラボが実施される。

GigaCrystaは「日本のゲーミングモニターメーカーとして、多くのファンに愛されているゲームメーカー様とともに、国内のゲーム業界をさらに盛り上げていきたいと思います」としている。