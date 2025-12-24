「あいのり」クロ、婚約を発表 イケメン経営者から公開プロポーズ「二人ともバツイチ子持ちで…」心境つづる
【モデルプレス＝2025/12/24】フジテレビ系恋愛バラエティ「あいのり」に出演していたブロガーのクロが12月24日までに、自身のオフィシャルブログを更新。経営者のこいたん（綿島光一氏）と婚約したことを発表した。
【写真】「あいのり」クロ、イケメン婚約者と密着
クロは「ご報告」と題したブログを公開。「40才のサプライズバースデーをたくさんの私の友人を呼んでやってもらったのです」と自身の誕生日を祝ってもらったことを明かし「そしてそしてそして、そんなたくさんの大切な人たちの前で、なんと、なんとなんとなんとこいたんがサプライズでプロポーズしてくれたんですっっっ」とこいたんからサプライズでプロポーズされたことをつづった。
「う、う、う、嬉しい！そして、びっくりしすぎた」と当時を振り返り、「カップルから婚約中になっっったってことだったんです」と記したクロ。108本のバラを持ったお相手との2ショットも披露し、「人生でこんなことしてもらったことが一度もないので本当に嬉しくて、嬉しくて、しかもさらにサプライズ、、、この、真ん中のちょっと様子が違うバラは、、、パカッと開くと…中に、、、可愛らしい指輪が、、、」と可愛らしい指輪をもらったことも写真とともに伝えた。
プロポーズ時の様子については「手紙を読む手も緊張で震えていてすごくすごく頑張ってくれていてほんとに気持ちが伝わりました」と回顧。「ずっと結婚の話は二人の中で出ていて二人ともバツイチ子持ちで39才と37才で、（こいたんのお子さんは元奥様に親権があります）結婚を見据えてのお付き合いだったけれどこんな風にきちんと、伝えてもらえるのは、ほんとに幸せものだ、、、」と幸せいっぱいにつづり、最後には「こいたんありがとう！！！まだまだ彼の仕事柄遠距離は続いていくし、ゆっくりゆっくり長い人生、引き続きどうぞよろしくお願いします 大好きです」と結んでいた。
クロは、2017年7月にIT系企業に務める年下の一般男性“ピーさん”との入籍を報告。2018年8月に長女が誕生したことを発表していたが、2022年3月に離婚を公表していた。（modelpress編集部）
◆クロ、婚約発表
◆クロ、2022年3月に離婚
