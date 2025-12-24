「今日好き」中島結音、4歳末っ子弟を初顔出し「今年1番癒やされた動画」「何度でも見れちゃう」の声
【モデルプレス＝2025/12/24】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた中島結音が12月22日、自身のYouTubeを更新。末っ子だという4歳の弟を初めて顔出し公開し、反響を呼んでいる。
恋リア出身美女「どことなく似てる」4歳弟が可愛すぎる
中島は、「『初顔出し』愛する弟とピザ食べながら質問コーナーしたらハプニング発生したww」と題し、動画を投稿。「今日はママとパがいないということで、私、ゆうだいとゆうせいの2人の弟の子守でございます」と、この日は弟のゆうだい君とゆうせい君とピザパーティーをすると宣言。ゆうせい君は声だけの出演ながら、ズラリと並んだピザやポテトを食べながら、質問コーナーなども行う楽しいパーティーの様子を公開した。
また、途中ではまだ小さなゆうだい君に、中島が「ベロ噛んでみた」ドッキリをする場面も。「大丈夫、すぐ治るよ」と頬を寄せて真剣に心配してくれるゆうだい君に「嘘でしたー！」と中島が伝えると、ゆうだい君はすっかりすねモードに。しかし最後はご機嫌で「ゆうだいでした。チャンネル登録よろしく！」と笑顔を見せていた。
この投稿には「ゆうだい君、可愛すぎる」「どことなく似てる」「こんな弟欲しい」「ゆうだい君、どんどん出演して」「今年1番癒やされた動画」「何度でも見れちゃう」「自然と顔がほころぶ」「いいお姉ちゃん」「ゆうせい君のイケボも気になる」などとコメントが集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。中島は「ダナン編」「パタヤ編」「卒業編2024」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆中島結音、弟を顔出し公開
◆中島結音の投稿に反響
