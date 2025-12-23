【BABYMONSTER RORA（ローラ）インタビュー】夢を叶えるために意識していた“2つ”の秘訣 練習生時代の月末評価エピソードも告白
【モデルプレス＝2025/12/23】モデルプレスのオリジナル企画「今月のカバーモデル」の特別版「スペシャルカバーモデル」を務めたのは、ガールズグループ・BABYMONSTER（ベイビーモンスター）。インタビュー連載第6弾ではローラ（RORA／17）に「夢を叶える秘訣」やおすすめのトレーニング法を聞いた。
― ステージの上で最高のコンディションを維持するために努力していることや気をつけていることがありましたら教えてください。
ローラ：2時間近くステージの上で歌ったり踊ったりする必要があるので、体力をしっかりつけるために日々トレーニングをしています。あと、ステージの前日は喉のコンディションに気をつけています。
― おすすめのトレーニング法はありますか？
ローラ：人によってそれぞれ合うトレーニングは違うと思いますが、有酸素運動がおすすめです。私たちがステージ上で行っている、歌やダンスパフォーマンスをしている状態に近いということもあり、日頃からランニングマシーンで走っています。
― BABYMONSTERの皆さんはデビューという夢を掴み、グループとして夢や目標に向かって活動されています。夢に向かって活動する中で感じたローラさんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
ローラ：何事も一生懸命に取り組むことが大切だと思います。それに加えて、自分自身を信じること、最後まで諦めないことが大切だと思います。その過程において大変なこともあると思いますが、「頑張ればできるんだ！」と信じて進み続けることが必要だと思います。
― 実際に自分自身を信じて努力した出来事はありますか？
ローラ：練習生の頃は1ヶ月に1回必ず月末評価があったのですが、歌の評価の際、途中で少しミスをしたとしても、諦めずに最後まで歌いきることを目標に取り組んでいました。
― 素敵なお話をありがとうございました！
BIGBANG、BLACKPINKを輩出したYGから約7年ぶりにデビューしたガールズグループ。韓国・タイ・日本出身の多国籍メンバー7人から構成されており、「ボーカル・ダンス・ラップ・ビジュアルなど何ひとつ抜けがない“オールラウンダー”グループ」として人気を博している。2024年4月に1st MINI ALBUM [BABYMONS7ER] をリリースしデビューすると、タイトル曲 ‘SHEESH’ でガールズグループデビューMV最短1億回再生突破するなどの記録を残した。2025年1月からは、初のワールドツアー 「2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR ＜HELLO MONSTERS＞」を世界20都市32公演で開催。日本では4都市12公演、累計15万人を動員し、K-POPガールズグループ史上最短で最多動員数を記録した。同年11〜12月には日本で初のファンコンサート「BABYMONSTER “LOVE MONSTERS” JAPAN FAN CONCERT 2025」を全国4都市8公演で開催し、成功させた。今回の連載ではソロインタビューのほか、これまでの活動や今後に迫ったグループインタビューも実施した。（modelpress編集部）
INTERVIEW PHOTO：加藤千雅
出身：韓国／生年月日：2008年8月14日
【Not Sponsored 記事】
◆“オールラウンダー揃いの怪物”BABYMONSTERに直撃
◆ローラ（RORA）プロフィール
