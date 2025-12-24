ま、待ってましたーーーッ！【GU】バズる前にGETしたい！「新作スカート」

華やかで動きを出しやすいシルエットのスカートが【GU（ジーユー）】の新作として、1月にお目見え予定。大人コーデにも取り入れやすい上品なフレアスカートで、着まわし力も備わっていそうです。軽やかでお出かけ気分高まる予感大なので、注目が集まる前に早めにチェックしておいて。

揺れ感が美しいきれいめシルエット

【GU】「サーキュラーミディスカート」\2,990（税込）

裾に向かってふんわり広がるボリューミーなシルエットが、歩くたびにやさしく揺れそうなスカート。生地をたっぷり使った贅沢感があり、コーデの主役になってくれるかも。トップスはカットソーでカジュアルにも、シャツできれいめにも振れる着まわし力の高さもポイント。1月上旬発売予定。

大人コーデに取り入れたいティアードスカート

【GU】「ティアードフレアスカート」\2,990（税込）

ティアードの切り替えが作る立体感が魅力のロングフレアスカート。軽やかな素材感で、次の季節が待ち遠しくなりそうです。カラーはシックなブラックとブラウンのほか、オフホワイトとストライプ柄のブルーもラインナップ。こちらは1月下旬発売予定です。

