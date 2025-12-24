俳優の熊谷真実さん（65）が2025年12月23日、自身のインスタグラムを更新。体調不良の原因について報告した。

「イベントに出られなかったこと、大変申し訳ございませんでした」

熊谷さんは、「すみません。21日のリアンディのイベントに出られなかったこと、大変申し訳ございませんでした」と切り出した。体調不良だったようで、「眩暈がして立ってられなくなり、ただひたすら横になっていましたが頭痛が治らないので医者に行ったところ、コロナでもでもなくただの過労だったのでホッとしています」とつづっていた。

また、愛犬の写真を添えて、「14歳のももたんと同じくらいいや、それ以上に寝ています」と近況を報告。「25日のメリーユーのライブでは完全復活でございます。ライブに来られる方、楽しみになさってください」と意気込みをつづっていた。

また、ハッシュタグをつけて「#コロナでもインフルでもない」「#ホッとしてます」「#ご迷惑をおかけしました」とコメントを添えた。

この投稿には、「ゆっくり休んでお大事にしてくださいね」「心配してました」「ご無理なさらず」「一日も早く元気になりますように」「回復祈ってます」といったコメントが寄せられていた。