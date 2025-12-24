「可愛い」を除く項目で上位入り

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が「アスリートイメージ評価調査」で“6冠”を獲得した。広告代理店の博報堂が、博報堂DYスポーツマーケティング、データスタジアムと共同で行った調査の結果を発表。「誠実な」「勢いを感じる」などの項目で1位となり、世間からの見られ方が明らかになっている。

この調査は11月28日から12月1日に行われた。アスリートの総合的なイメージを測定するのが目的で、大谷が計6つの部門で1位を獲得し、高い支持を得る結果となった。

実績や期待に関する調査で、大谷は「今年活躍した」男性アスリート部門で1位に選出された。また「来年活躍が期待できる」アスリート部門でも1位に。この部門では2位に山本由伸、4位に佐々木朗希とドジャースの選手が3人ランクインした。好意度などを含む「アスリートイメージ総合ランキング」においても1位となった。

アスリート個別のイメージ評価においても、大谷翔平は「誠実な」「勢いを感じる」「夢や感動を与えている」という3部門で1位となった。他にも「華やかな」で3位、「清潔な」で4位、「リーダーシップがある」で3位、「テクニックがある」で4位と、調査した8項目中「可愛い」を除く7項目で上位5人に入っている。

この調査は、CMキャスティングの際に使用する基礎データとしての活用を主な目的に実施され、29項目のイメージ評価を測定している。対象は首都圏と京阪神圏の15歳から69歳の男女600人となっている。



