西武からポスティングシステムを利用し、メジャー移籍を目指している今井達也投手（２７）について、ニューヨークの地元メディア「ＳＮＹ」は２３日（日本時間２４日）、最有力候補とされるヤンキースの今井獲得に、懐疑的な見方が出てきたと伝えた。

同メディアによれば、米放送局「ＹＥＳネットワーク」のジャック・カリー記者が出演した番組内で、ヤンキースと今井について「私が感じ取っている雰囲気では、つながりが存在しない」と指摘。２３年オフに、オリックスからドジャースに移籍した山本由伸投手を獲得しようとした際に見せたアプローチとは異なるといい、「今井に対して、ヤンキースがこれまでに積極的で、強い熱量を持って追っていると思えない。今井獲得の最有力候補だとは思わないし、彼がヤンキースと契約するとも思えない」と発言したという。

今月１９日（同２０日）には、米ニューヨークポスト・スポーツがブーン監督のインタビュー動画を公開しており、「今井とは面談したのか、もしくはその予定は」と問われ、指揮官は「面談はしていない。今後もわからない」と語っていた。

今井の交渉期限は米東部時間の２０２６年１月２日午後５時（日本時間３日午前７時）までとなっている。