山形県内で直近1週間のクマの目撃件数がこれまでのペースに比べ大きく減少したことを受け、県は、現在発表している「クマ出没警報」を今月いっぱいで終了する方針を示しました。一方、来月1日からは注意報に切り替え引き続き注意を呼びかけます。



県によりますと、ことしの県内のクマの目撃件数は過去最多となっていて、今月21日時点で2830件に上り、去年の同じ時期のおよそ8倍になっています。また、市街地での目撃件数は316件となっています。





県はクマの出没が相次いだことから、ことし7月に「クマ出没警報」を出し、その後3回、警報の期間を延長していました。こうした中、直近1週間では市街地での目撃件数が3件とこれまでに比べ目撃が大きく減少し、県が定める警報レベルの10件も下回りました。これを受けて県は、警報を今月いっぱいで終了する方針を示しました。一方、来月（1月）1日からは注意報に切り替え、引き続き注意を呼びかけます。特に、年始は帰省などで多くの人が訪れるとして、屋外に生ごみなどクマのエサになるものを放置しないことや不要な果樹の伐採などの対策を呼びかけています。吉村・山形県知事「引き続き一人一人が身を守る行動、クマ出没防止のための対策を取るようお願いしたい」注意報の期間は来月15日までとしています。