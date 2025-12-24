【RIZIN】ABEMAが大みそかに直前特番＆冒頭3試合を無料放送 27日には『RIZINクイズ王決定戦』
大みそかの『Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り』（さいたまスーパーアリーナ）をPPVで全試合ライブ配信するABEMAは、大会直前の正午から注目カードを解説するオリジナル特別番組と、本大会の冒頭3試合を無料放送することを発表した。
【動画】シェイドゥラエフが初ファンイベ開催 朝倉未来戦への意気込み語る
直前特番『RIZIN師走の超強者祭り 見どころ解説SP＆冒頭3試合無料』には、RIZINファイターの矢地祐介、格闘技ファンとしても知られるタレントのJOY、森日菜美、解説社の大沢ケンジらが出演。本大会の注目カードをピックアップし、対戦の見どころを徹底解説するほか、熱気に包まれた試合会場の様子もリアルタイムで届ける。
さらに、RIZIN甲子園1試合と第2試合までを無料生中継（試合順は後日発表）。
ABEMAは27日にRIZIN10周年特別番組『RIZINクイズ王決定戦 -師走の超頭脳祭り-』も無料放送。RIZINの10年にわたる歴史をチーム対抗のクイズ形式で振り返る特別企画。旗揚げ当初のエピソードから名勝負、名場面、選手たちの知られざる裏話まで、RIZINファンなら思わず唸る問題が続々と出題される。
クイズに挑むのは「RIZIN運営チーム」のRIZIN事業部長の笹原圭一氏、広報の横島加奈氏、マッチメーカーの柏木信吾氏、「現役選手チーム」の梅野源治、矢地祐介、堀江圭功、「RIZIN OB・OGチーム」の石渡伸太郎、浅倉カンナ、杉山しずか、さらに「RIZIN大好き芸人チーム」のドランクドラゴン・鈴木拓、や団・本間キッド、みなみかわの4チーム。
MCを務めるのは、今年ABEMAのRIZIN中継で“裏実況”として大会を盛り上げてきたお笑いタレントの狩野英孝と、ABEMAアナウンサーの瀧山あかね。番組内では、とある現役選手の自宅からの中継企画も予定している。
ABEMA PPVの購入特典は、同大会の激闘を特別デザインした「RIZINカードコレクション 特別限定カード」と、RIZIN10周年の軌跡を選手たちが語り合う特典映像「ボクらのRIZIN」（全3話）。さらに「朝倉未来応援チケット」と「シェイドゥラエフ応援チケット」も販売され、特典は各選手のデジタル版「オリジナル限定シール」「オリジナルライコレカード」、実物版「オリジナル限定シール」「リアルライコレカード」の4点となる。
