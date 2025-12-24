今年一番“注目された楽器”は!? 『デジマート大賞 2025』ベストトレンド賞＆ロングセラー賞が決定
国内最大級の楽器専門検索サイト『デジマート』において、今年もっとも注目を集めた楽器を表彰する『デジマート大賞 2025』の受賞結果が発表された。
『デジマート大賞』は、今回が初開催となる。新品、中古、ビンテージを含め、膨大な数の楽器情報とユーザーの購入データに基づき「ユーザーにとって本当に価値のある楽器」「店舗が熱意を持って販売した楽器」「業界に革新をもたらした楽器」を選出して発信する。
記念すべき第1回となる今年は、市場トレンドを反映した「ベストトレンド賞」と、長年にわたり安定した支持を集めてきた製品をたたえる「ロングセラー賞」の2つの部門賞が設けられた。
「ベストトレンド賞」では、楽器シーンを象徴する、話題のプロダクトからこの1年間で取引数が急増し、大きな話題となった製品を選出。エレキギターやベースをはじめ、エフェクター、DTM機器まで幅広いジャンルから選出されている。一方の「ロングセラー賞」では、プロ・アマを問わず長年にわたって支持され続けている定番モデルが選ばれた。
あわせて公開されたトレンド分析では、過去5年間のデータをもとにした楽器市場の変化も紹介されている。エフェクター市場は地域を問わず取引数が最も多く、特にディストーション系やベース用マルチエフェクターの伸長が顕著だった。また、ギターのボディ材ではアルダー、ベースの指板材ではメイプルの人気が上昇するなど、サウンド志向の変化もデータに表れている。コロナ禍で需要が高まったトラベルギターは落ち着きを見せる一方、ライブ活動の回復にともない、ドラムのペダルなどハードウェア系の需要が回復している点も特徴として挙げられた。
さらに、都道府県別の人気の楽器ブランドや、楽器好きのための所有機材記録サービス「ギアコレ」に投稿されたレビューの中から、熱量の高い投稿を表彰する「ギアコレ大賞」も同時に発表されている。『デジマート大賞 2025』の特設ページで確認できる。
■受賞製品一覧
ベストトレンド賞
Fender Made in Japan Traditional / 2025 Collection 60s Jaguar
Ibanez Axe Design Lab RGDMS8
Epiphone Inspired by Gibson Custom Tamio Okuda J-45
HEADWAY Japan Tune-up Series HOC-SAKURA
Taylor 50th Anniversary GS Mini
Fender Deluxe Jazz Bass V Kazuki Arai Edition
Ibanez EHB1505MS
Fender x Hello Kitty Fuzz Pedal
MXR MX100 Rockman X100
Vemuram SPIRITONE
VIRTUES Stella
BOSS GX-10
BOSS KATANA:GO
ZOOM MS-50G+ / MS-60B+
Thalia Capo
NOVATION Launchkey 37 MK4
Solid State Logic SSL 2 MKII / SSL 2+ MKII
ロングセラー賞
Fender Made in Japan Hybrid II Stratocaster
PRS SE Custom 24
Gibson J-45 Standard
Martin D-28
Sterling by MUSIC MAN Ray34
YAMAHA TRB1005J
JHS Pedals Morning Glory V4
Vemuram Jan Ray
Vemuram Myriad Fuzz
Steinberg UR22C
Roland SP-404MKII
