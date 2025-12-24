»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ËÆþ¤Ã¤¿Ä¹½÷¡¦Îï²Ó¡õÄ¹ÃË¡¦Ò°¸¼¤È¤Î¡È²ÈÂ²¼Ì¿¿¡É¤ò¸ø³«¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿È¯¸«¡×¡Ö¹¬¤»»þ´Ö¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÔ¥½½ÏºÇò±î¡Ê48¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ¹½÷¡¦Îï²Ó¡õÄ¹ÃË¡¦Ò°¸¼¤È¤Î¡È²ÈÂ²¼Ì¿¿¡É
¡¡»ÔÀî¤Ï¡Ö²ÈÂ²ÈÓ¡×¤ÈÂê¤·¡¢²ÈÂ²¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊÂ¤ÖÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤¿²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Öº£Æü¤âÌÀÆü¤â²ÈÂ²ÈÓ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¹½÷¡¦ËÙ±ÛÎï²Ó¡Ê»ÔÀî¤Ü¤¿¤ó¡¿14¡Ë¡¢Ä¹ÃË¡¦ËÙ±ÛÒ°¸¼¡Ê»ÔÀî¿·Ç·½õ¡¿12¡Ë¤ÈÂÎ¤ò´ó¤»¤¿¡¢Æü¾ï¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤«¤é¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤Î²¹¤«¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö²ÈÂ²ÈÓ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤Î¹¬¤»¤Ç¡¢ìÔÂô¤Ç¤¹¡×¡Ö¹¬¤»»þ´Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê¤´²ÈÂ²¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿È¯¸«¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¸«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ë²ÈÂ²¼Ì¿¿¡¡ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Ã¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
