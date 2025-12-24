¡ÖÆüËÜ¤Ï³Ë¤òÊÝÍ¤¹¤Ù¤¡×´±Å¡´´Éô¤Î¾×·âÈ¯¸À¤Ï¤Ê¤¼Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡¡¥ª¥Õ¥ì¥³¤È³Ë¡¢µ¼Ô¤È¹Í¤¨¤ë
º£·î18Æü¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤òÃ´¤¦¡ÖÁíÍý´±Å¡¤Î´´Éô¡×¤¬¡¢µ¼ÔÃÄ¤È¤ÎÈó¸ø¼°¤Êº©ÃÌ¤Î¾ì¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Ï³Ë¤òÊÝÍ¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ê¸«²ò¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¹ñÀ§¤Ç¤¢¤ëÈó³Ë»°¸¶Â§¤ò¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈÝÄê¤¹¤ëÆâÍÆ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤é¤âÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤äËÌÄ«Á¯¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤âÈ¿±þ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¯ÉÜ¤Ï¡ÖÈó³Ë»°¸¶Â§¤òÀ¯ºö¾å¤ÎÊý¿Ë¤È¤·¤Æ·ø»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ²Ð¾Ã¤·¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í£°ì¤ÎÀïÁèÈïÇú¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢³ËÉÔ³È»¶¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤Î¿®Íê¤¬ÍÉ¤é¤°»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¥ª¥Õ¥ì¥³¤ÎÏÃ¤òµ»ö¤Ë¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤âÌäÂê¡×¤ÈÅê¹Æ¡£SNS¾å¤Ç¤âÆ±Ä´¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿È¯¸À¤òÊó¤¸¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¹ñÌ±¤Î¡ÖÃÎ¤ë¸¢Íø¡×¤ËÈ¿¤¹¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ËÊÝÍ¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢À¯¼£ÊóÆ»¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¥Õ¥ì¥³¤Î¼è°·¤¤Àþ°ú¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµÄÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¡¦ÊÔ½¸°Ñ°÷¤ÎÂÀÅÄ¾»¹î¤µ¤ó¤È¡¢TBS¥é¥¸¥ª¹ñ²ñÃ´Åö¤Îß·ÅÄÂç¼ùµ¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤òµÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ø²®¾å¥Á¥¡¦Session¡Ù2025Ç¯12·î22ÆüÊüÁ÷¡ÖÀ¯ÉÜ¹â´±¤Î¡Ø³ËÊÝÍ¡ÙÈ¯¸À¤«¤é¹Í¤¨¤ë¡Á¥ª¥Õ¥ì¥³¼èºà¡¢³Ë¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤Î¹ÔÊý¡×¤è¤ê¡£¹½À®¡§¿ûÃ«Í¥½Ù¡Ë
¥ª¥Õ¥ì¥³¤È¤Ï²¿¤«¡©ÊóÆ»¸½¾ì¤ÎÊ£»¨¤Ê¥ë¡¼¥ë
TBS¥é¥¸¥ª¹ñ²ñÃ´Åö¤Îß·ÅÄÂç¼ùµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ª¥Õ¥ì¥³¡Ê¥ª¥Õ¡¦¥¶¡¦¥ì¥³¡¼¥É¡Ë¤È¤Ï¡ÖµÏ¿¤Ë»Ä¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤äÏ¿²»µ¡¤ÎÁ°¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÆüËÜ¤È³¤³°¤Ç¤Ï¥ª¥Õ¥ì¥³¤ÎÄêµÁ¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ø´±Å¡¶Ú¡Ù¤ä¡Ø´±Å¡´´Éô¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¸À¤¤´¹¤¨¤ò¤·¤¿¾å¤ÇÊó¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÆüËÜ¤Ç¤Ï¥ª¥Õ¥ì¥³¼èºà¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢³¤³°¤Ç¥ª¥Õ¥ì¥³¤È¤¤¤¦¤È¡¢²¿¤òÏÃ¤·¤¿¤«¡¢Ã¯¤¬ÏÃ¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤âÊó¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌóÂ«»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö´°Á´¥ª¥Õ¥ì¥³¡¢´°¥ª¥Õ¤Ê¤É¤È¾Î¤¹¤ë¡Ë¡×¤Èß·ÅÄµ¼Ô¤ÏÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢³ÆÊóÆ»µ¡´Ø¤Î¸À¤¤Êý¤â°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TBS¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢NHK¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤Ê¤É¤Ï¡Ö´±Å¡´´Éô¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¡¢Æü·Ð¿·Ê¹¡¢À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¤Ê¤É¤Ï¡Ö´±Å¡¶Ú¡×¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ï¡Ö´±Å¡´Ø·¸¼Ô¡×¡¢»þ»öÄÌ¿®¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¹â´±¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë½¾¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ç¡ØÃ¯¤¬ÏÃ¤·¤¿¤«¡Ù¤Ï°ìÀÚ½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¥ª¥Õ¥ì¥³ÇË¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡×¤Èß·ÅÄµ¼Ô¡£
¡Ö¥ª¥Õ¥ì¥³¡×¤òÇË¤ë¤È¤¡½¸ø±×À¤ÎÈ½ÃÇ
¥ª¥Õ¥ì¥³¤Î¼èºà¸½¾ì¤ÇÊó¤¸¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ï¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ»þ¤ËÅö»þ¤ÎÌ±¼çÅÞ³ÕÎ½¤¬µ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÊü¼ÍÇ½¤Ä¤±¤Á¤ã¤¦¤¾¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿»öÎã¤ä¡¢´ßÅÄÆâ³Õ¤ÎÈë½ñ´±¤¬¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤ËÂÐ¤¹¤ëº¹ÊÌÈ¯¸À¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥ì¥³¤òÇË¤Ã¤ÆÊó¤¸¤¿»öÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¦Æ±ÄÌ¿®¼ÒÊÔ½¸°Ñ°÷¤ÎÂÀÅÄ¾»¹î¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼èºà¤Ë¤Ï¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñÌ±¤ÎÃÎ¤ë¸¢Íø¤Ë»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥ì¥³¡¼¥É¡ÊÈ¯¸À¼Ô¤Î¼ÂÌ¾¤â´Þ¤á¤Æ¡¢µÏ¿¤Ë»Ä¤¹·Á¤Ç¤Î¼èºà¡Ë¤¬ËÜÍè¤ÏºÇÎÉ¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼èºàÁ°¤Ë¼èºà¼Ô¤È¼èºàÂÐ¾Ý¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢¡ÖÌ¾Á°¤òÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¤¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤ë¾ì¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â´°Á´¤ÊÈó¸ø³«¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¾ì¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÇ§¼±¤Î¶¦Í¤¬½ÅÍ×¡×¤ÈÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¥ì¥³¤ÇÆÀ¤¿¾ðÊó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÂ¾¤Î¿Í¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï»ä¤Ï¤¢¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÃ¯¤¬¸À¤Ã¤¿¤«¤ÏÌÀ¤«¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ê¼èºàÀè¤ò¹¤²¤Æ¡Ë¥Õ¥¡¥¯¥È¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¹Ô¤¯¹Ô°Ù¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡×¤È¼èºà¤Î¼êË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î³ËÀ¯ºö¡½Èó³Ë»°¸¶Â§¤Î¸½¼Â
ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î³ËÀ¯ºö¤Ï1967Ç¯12·î¤ËÅö»þ¤Îº´Æ£±Éºî¼óÁê¤¬Àë¸À¤·¤¿¡Ö³Ë¤ò»ý¤¿¤º¡¢ºî¤é¤º¡¢»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤º¡×¤È¤¤¤¦Èó³Ë»°¸¶Â§¤¬´ðËÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ²ñ¤Ç¤â·èµÄ¤µ¤ì¡¢¹ñÀ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Îò»ËÅª¤Ë¸«¤ë¤ÈÉ¬¤º¤·¤â¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1953Ç¯10·î¤Ë½é¤á¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶õÊì¤ËÀÑ¤Þ¤ì¤¿³ËÊ¼´ï¤¬²£¿Ü²ì¤ËÆþ¹Á¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÎäÀï½ª·ë¤Î1990Ç¯Âå½éÆ¬¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¹Á¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂè7´ÏÂâ¤¬³Ë¤òÅëºÜ¤·¤¿·Á¤Ç´ó¹Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎäÀï¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡Ê·³´Ï´ÏÁ¥¤ËÀÑ¤àÃ»¡¦Ãæµ÷Î¥ÍÑ¤Î¡ËÀï½Ñ³Ë¤òËÜÅÚ¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¿¤á¡¢²áµî30Ç¯Í¾¤Ï¡Ø»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤º¡Ù¤â¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼ÂÂÖ¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÀÅÄ¤µ¤ó¡£
¡Ö³ËÊÝÍ¡×È¯¸À¤¬¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶Á
º£²ó¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¹ñ±×¤òÂ»¤Í¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Ï¡¢³Ë¤Î»±¤ËÆüËÜ¤¬°ÍÂ¸¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤ËÆüËÜ¤Ï³Ë¤òÊÝÍ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð1975Ç¯¤Ë»°ÌÚÉðÉ×¼óÁê¤È¥Õ¥©¡¼¥ÉÂçÅýÎÎ¤¬½Ð¤·¤¿ÆüÊÆ¶¦Æ±¿·Ê¹È¯É½¤Ç¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î³ËÍÞ»ßÎÏ¤ËÆüËÜ¤Ï°ÍÂ¸¤¹¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÏNPT¤ËÂ®¤ä¤«¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¯¸¢Ãæ¿õ¤«¤é³ËÊÝÍ¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦È¯¸À¤¬½Ð¤ì¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¸«¤ë¤È¡ØÆüËÜ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤ò¡Ê¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Ë¡ËÊú¤«¤»¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¡Ê¥¢¥á¥ê¥«Âè°ì¤Î¡Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ê¤é¡ØÆüËÜ¤â³Ë¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤À¡¢¤½¤ì¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°Â¾å¤¬¤ê¤À¡Ù¤È¸À¤¤½Ð¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ÎÅÚÂæ¤¬ÍÉ¤é¤°¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ¡¢À¤³¦¤Î³Ë¾ðÀª¤â¶ÛÇ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍèÇ¯2·î¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥í¥·¥¢¤Î´Ö¤ÇºÇ¸å¤Ë»Ä¤Ã¤¿¿·ÀïÎ¬Ê¼´ïºï¸º¾òÌó¡Ê¿·START¡á¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤¬´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï±äÄ¹¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤ÎÀµ¼°¤Ê²óÅú¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¯¡¢1970Ç¯Âå°ÊÍè½é¤á¤ÆÊÆ¥í´Ö¤Ë³Ë·³½Ì¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¤»þÂå¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÃæ¹ñ¤Î³ËÊ¼´ïÁý¶¯¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖºÇ¶á¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤Ï600È¯¤Î³ËÊ¼´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬1,000È¯¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï1,500È¯¤ËÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¥¢¥á¥ê¥«¹ñËÉÁí¾Ê¤ÏÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ë¤Î»°¤ÄÇÃ¤Î»þÂå¡ÊÊÆÃæÏª¤Î¡Ö£³É¤¤Î¥µ¥½¥ê¡×¤Î»þÂå¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤â¡Ê¿·¤¿¤Ê¡Ë¥µ¥½¥ê¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¡¢ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎäÀÅ¤Ë3¤Ä¤Î³ËÊÝÍ¹ñ¤ò¤É¤¦À©¸æ¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤ò¿¿·õ¤Ë¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í£°ì¤ÎÈïÇú¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤
ß·ÅÄµ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤é¤âÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸µËÉ±ÒÂç¿Ã¤ÎÃæÃ«¸µ»á¤Ï¡Ö²¿¤é¤«¤Î½èÊ¬¤ò¤¹¤Ù¤¡×¤È½Ò¤Ù½èÊ¬¤òµá¤á¤¿¤Û¤«¡¢³°Ì³Âç¿Ã·Ð¸³¼Ô¤«¤é¤âÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¹ÅçÁª½Ð¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¶¯¤¤Ä´»Ò¤ÇÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤ÏÈïÇú¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤âÌäÂê¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÈïÇú¼Ô¤Î¶¨²ñ¤¬ÃÌÏÃ¤ò½Ð¤·Æâ³Õ¤Ë¡Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡ËÁ÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦È¿±þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¡¢¡ÊÆüËÜ¡ËÈïÃÄ¶¨¤Ï¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³Ë¤Î¥¿¥Ö¡¼¤ò80Ç¯´Ö¼é¤Ã¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿È¯¸À¤¬½Ð¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢ÈïÇú¼Ô¤ÎÏÃ¤ò°ìÅÙ¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤¹¤éÊú¤¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡ÖÆüËÜ¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤ÏÈïÇúÂÎ¸³¤Ëº¬¤¶¤·¤Æ³ËÇÑÀä¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£³Ë¤Ï»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢»È¤¨¤ëÊ¼´ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³Ë¤Î¥¿¥Ö¡¼¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³Ë¤òÃ¯¤Ë¤â»È¤ï¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÆüËÜ¤¬Î¨Àè¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¹ñ¤¬³Ë¤ò»ý¤Ä¤È¸À¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢ÆüËÜ¤Î³°¸ò¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¢°Ò¡¢¿®Íê¡¢Æ»µÁ¤¬¼ºÄÆ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Î¾ÇÅÀ
ß·ÅÄµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Î³«²ñ¤Ï1·î23Æü¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î1¥«¤µ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢³Ë¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤âÍ½»»¿³µÄ¤ÎÃæ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢³ËÊÝÍ¤È¤¤¤¦½ÅÂç¤ÊÀ¯ºöÅ¾´¹¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î½Å¤ß¤È±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñ²ñ¤ä¼Ò²ñ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Í£°ì¤ÎÀïÁèÈïÇú¹ñ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬³ËÀ¯ºö¤ò¤É¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç¤Î¿®Íê¤ÈÌò³ä¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤âÃí»ë¤µ¤ì¤ëÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ø²®¾å¥Á¥¡¦Session¡Ù2025Ç¯12·î22ÆüÊüÁ÷¡ÖÀ¯ÉÜ¹â´±¤Î¡Ø³ËÊÝÍ¡ÙÈ¯¸À¤«¤é¹Í¤¨¤ë¡Á¥ª¥Õ¥ì¥³¼èºà¡¢³Ë¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤Î¹ÔÊý¡×¤è¤ê¡Ë
