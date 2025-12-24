¸µNHKÃÝÃæÃÎ²Ú¥¢¥Ê43ºÐ¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤¯¤Ã¤¤ê¡¡¥ß¥Ë¥¹¥«¥µ¥ó¥¿»Ñ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤À¤è¡×
¥é¥¸¥ª²Æì¤ÎÃÝÃæÃÎ²Ú¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê43¡Ë¤¬24Æü¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È¥ß¥Ë¥¹¥«¡É¥µ¥ó¥¿»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
ÃÝÃæ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥¿¤Ç½Ð¶Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡È¥ß¥Ë¥¹¥«¡É¥µ¥ó¥¿»Ñ¤ò¸ø³«¡£
ÀÖ¤¤¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹É÷¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¹õ¥¿¥¤¥Ä¤È¥Ö¡¼¥Ä¤ÇÈþµÓ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¥µ¥ó¥¿¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤À¤è¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹Åç¸©¸â»Ô½Ð¿È¤ÎÃÝÃæ¥¢¥Ê¤Ï¹Åç¹©ÂçÂ´¶È¸å¡¢ÀÄ¿¹Ä«ÆüÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢´ä¼êÄ«Æü¥Æ¥ì¥Ó¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢NHK²ÆìÊüÁ÷¶É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢15Ç¯4·î¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÅ¾¸þ¡£17Ç¯10·î¤Ë¥é¥¸¥ª²Æì¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£