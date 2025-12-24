¥¢¥¤¥Ó¡¼¥¨¥¹¡¢Åìµþ¡ÁËüºÂ²¹Àô¤ÎÄ¾¹Ô¹âÂ®¥Ð¥¹¤òµ¨Àá±¿¹Ô¡¡12·î20Æü¤«¤é3·î10Æü¤Þ¤Ç
¥¢¥¤¥Ó¡¼¥¨¥¹¤Ï¡¢Åìµþ¡ÁËüºÂ²¹Àô¤ÎÄ¾¹Ô¹âÂ®¥Ð¥¹¤ò12·î20Æü¤«¤é2026Ç¯3·î10Æü¤Þ¤Çµ¨Àá±¿¹Ô¤¹¤ë¡£
¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëÅìµþÈ¬½Å½§¡ÁËüºÂ¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡ÁËüºÂ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ò·ë¤ÖÏ©Àþ¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹¤È¤·¤Æ³Æ»ÜÀß¤ÎÍøÍÑÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¾è¼Ö¤Ç¤¤ë¡£
±¿¹Ô¥À¥¤¥ä¤Ï¡¢ÅìµþÈ¯¤¬¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëÅìµþÈ¬½Å½§¤ò¸áÁ°7»þ¤Ë½ÐÈ¯¤·¡¢ËüºÂ¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ë¸áÁ°11»þ55Ê¬¡¢ËüºÂ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ËÀµ¸áÃå¡£ËüºÂÈ¯¤Ï¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ò¸á¸å2»þ¡¢ËüºÂ¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ò¸á¸å2»þÈ¾¤Ë½ÐÈ¯¤·¡¢¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëÅìµþÈ¬½Å½§¤Ë¸á¸å7»þÈ¾¤ËÅþÃå¤¹¤ë¡£ÅÓÃæ¤Ç2²ó¤Î¥È¥¤¥ìµÙ·Æ¤òÀß¤±¤ë¡£
±¿ÄÂ¤ÏÊÒÆ»5,500±ß¤«¤é¤Ç¡¢ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ð¥¹¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¡×¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£