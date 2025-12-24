時を紡ぐ150年を漫画で読む。オーデマ ピゲ、創業150周年記念作品「The Passage of Time」を公開
オーデマ ピゲ ジャパンは、ブランド創業150周年を記念し、漫画家・大槻閑人氏によるオリジナル漫画作品「The Passage of Time 150年の道のり」を制作。2025年12月22日（月）より、オーデマ ピゲ公式LINEにて一般公開しています。
本作は、1875年の創業から現在に至るまでのブランドの歩みを、日本が誇る文化である「漫画」という表現を通じて描いた意欲作です。史実に基づくエピソードとフィクションを融合させた構成で、全4編のストーリーが展開されます。
物語は、創業期を描く「The Beat Goes On」、世界恐慌という激動の時代に挑む2代目創業者の姿を描いた「Dare to Dream」、ジェラルド・ジェンタによるロイヤル オーク誕生秘話に迫る「The Adventure of Genta」、そして現在と未来を象徴する最新章「150 Years Young」で構成。時計の専門知識がなくても楽しめる一方で、オーデマ ピゲの自由な精神と革新性が、物語の随所に息づいています。
作者を務める大槻閑人氏は、第73回「ちばてつや賞」一般部門準大賞を受賞し、『アイターン』や『アンメット ―ある脳外科医の日記―』などで高い評価を得てきた実力派漫画家です。特に『アンメット』は医療漫画として話題を集め、2024年にはテレビドラマ化も果たしました。
本作では、ロイヤル オークやCODE 11.59 バイ オーデマ ピゲといった象徴的なモデルをはじめ、コンプリケーションウォッチやムーブメントの展開図まで、細部にわたる緻密な時計描写も大きな見どころとなっています。時計と物語が交差することで、ブランドの歴史がより立体的に立ち上がります。
「The Passage of Time 150年の道のり」は、オーデマ ピゲ公式LINEの友だち登録者限定でデジタル公開中です。150年にわたる挑戦と革新の軌跡を、物語として体感できるこの機会は、ブランドファンはもちろん、漫画やカルチャーに関心のある読者にとっても見逃せない内容と言えるでしょう。
【INFORMATION】
漫画タイトル：The Passage of Time 150年の道のり
作者：大槻閑人
企画・制作：株式会社文藝春秋 メディア事業局／コミック局
発行：オーデマ ピゲ ジャパン株式会社
公開開始日：2025年12月22日（月）
公開場所：オーデマ ピゲ公式LINE（友だち登録者限定）
LINEアカウント：https://lin.ee/Y2LagQ2
