オリジナルの「IC標識キーホルダー」数量限定プレゼントも

三菱地所・サイモンが運営する「あみプレミアム・アウトレット」（茨城県稲敷郡阿見町）と「酒々井プレミアム・アウトレット」（千葉県印旛郡酒々井町）は、2025年12月19日より、NEXCO東日本と連携した「高速道路を利用して あみ×酒々井プレミアム・アウトレットへ行こう！」キャンペーンを開催しています。

【欲しい人続出!?】これがキャンペーン対象のSA・PAです（画像）

同キャンペーンでは、プレミアム・アウトレットと高速道路のサービスエリアおよびパーキングエリア（SA・PA）をあわせて利用することで、さまざまな特典を受けることができます。

アウトレットの行き帰りに立ち寄りやすい32か所のSA・PAに設置されたキャンペーンチラシを、あみまたは酒々井いずれかのプレミアム・アウトレットに持参すると、対象店舗で利用できるクーポンシートと、対象SA・PAで「SA・PA限定立体標識シール」がもらえる引換券がプレゼントされます。

さらに、あみ・酒々井いずれかのプレミアム・アウトレットで7,000円以上購入したレシートを、SA・PAのキャンペーンチラシとあわせて、同アウトレット内のインフォメーションセンターに持参すると、本キャンペーンオリジナルの「IC標識キーホルダー」がプレゼントされます。

数量限定のオリジナルIC標識キーホルダーは、プレミアム・アウトレットでしか入手できないアイテムです。昨年、酒々井プレミアム・アウトレットで実施された際には、予想を上回る人気を集め、急きょ追加制作が行われるほどの反響があったといいます。

今年は、あみプレミアム・アウトレット限定で「阿見東ICキーホルダー」、酒々井プレミアム・アウトレット限定で「酒々井ICキーホルダー」がそれぞれ用意されています。

実施期間は2025年12月19日から2026年3月31日まで。あみプレミアム・アウトレットは、常磐自動車道〜圏央道・阿見東ICに直結しており、酒々井プレミアム・アウトレットは東京から車で約50分、成田空港から約15分、東関東自動車道・酒々井ICから約1kmの場所に位置しています。