グーグル（Google）は、Googleフォトで「今年の写真まとめ」を作る5つの方法を案内した。

Googleフォトの「リキャップ（Recap）」を活用

Googleフォトアプリの「コレクション」タブやホーム画面上部に表示される「思い出」から、リキャップ（Recap）機能を利用できる。

今年は、リキャップから特定の人物や写真を非表示にしたり、動画編集アプリ「CapCut」に出力したりできるようになった。CapCutではGoogleフォト専用のテンプレートから選択できる。

コラージュで大量の写真を共有

複数の写真を1枚の画像にまとめられる「コラージュ」機能を利用することで、SNSでの枚数制限を気にせず共有できる。

「作成」タブからコラージュのテンプレートを選択するだけで、1枚の画像に最大6枚の写真を追加できる。

2025年の思い出を動画に

19日、Googleフォトに新たな動画編集ツールが追加された。「作成」タブの「ハイライト動画」から利用可能。動画にサウンドトラックを追加することもできる。

Androidユーザーは動画クリップにカスタムテキストを追加できるほか、テンプレートからハイライト動画を素早く作成できる。

「Ask Photos」で思い出を検索

Geminiが統合された検索機能「Ask Photos」を活用すれば、たとえば「2025年の風景写真を見せて」といったリクエストに写真とあわせて回答してくれるという。「Ask Photos」は11月に国内での展開がアナウンスされていた機能。

アルバムをフォトブックに

右上の3点メニュー→「フォトブック」でフォトブックを作成でき、デスクトップ版も利用できると案内されているが、編集部で確認したところ「フォトブック」メニューは確認できなかった。