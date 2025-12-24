¾®ÁÒÍ¥»Ò¡¢»Ò¤É¤âÃ£¤È²Û»Òºî¤ê¤ò¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡Ö»Ò¤É¤âÃ£¤¬¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÁÒÍ¥»Ò¤¬23Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£»Ò¤É¤âÃ£¤È¤ª²Û»Òºî¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¾®ÁÒ¤Ï¡Ö¼¡ÃË¤¬¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥ºî¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤Î¼¡ÃË¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖÈþÌ£¤·¤¯¾Æ¤±¤¿¤è¡Á¡×¤È´°À®¤·¤¿¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¹¹¿·¤·¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ ¥¢¥¤¥·¥ó¥°²ñ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÍ§Ã£¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»Ò¤É¤âÃ£¤¬¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤ä¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¿å¤Èº®¤¼¤ë¤À¤±¤Î¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬¥Ï¥Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£