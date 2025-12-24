「ちょっと出る選手を必ず獲られる」桑原FAの人的補償、注目の西武のプロテクトリスト内容を球界OBが考察「ベテラン2人」「捕手」「サブマリン投手」はどうなる？
今オフの西武は積極補強も目立っている（C）産経新聞社
今オフの移籍戦線、段々と形が見えてきた。
FA戦線ではDeNAが誇るガッツマン、桑原将志が西武に移籍。またそれに伴う人的補償、西武が提出するプロテクトリスト内容にも注目が高まっている。
【人的補償】『外したら取られてしまう︎』西武のプロテクトを予想してみた！
わずか28人（外国人、新入団選手のぞく）しかプロテクトできないとあって、リストから漏れる選手も多く出てくる。過去には人的補償に関して多くのドラマが生まれてきた経緯もある。
日本ハム、阪神で活躍、引退後は阪神、中日でヘッドコーチも歴任した片岡篤史氏が12月23日に自身のYouTubeチャンネルに「【人的補償】『外したら取られてしまう!!』西武のプロテクトを予想してみた!」というタイトルで更新。西武のプロテクトリストの内容を独自の視点で考察を加えている。
最近はファンの間でも話題になるプロテクトリストに関して、「ひいきしている選手は残してあげたい」という気持ちは理解できるとした。
注目のポイント一つ目はすでに来季限りの引退を公言している、ミスターライオンズ、栗山巧とベテラン中村剛也の扱いにもあるとした。
仮にリストから外れていても球団に長く貢献した功労者ということもあり「敬意を評して獲らないと思うよ」という見方も示しながら、リストには含まれるという見解を示した。
さらに捕手陣容ではベテランの炭谷銀仁朗にも着目。DeNAでは捕手が充実しているという観点からも、リストから外れても獲らないと考え、リストから外れるという見解を示した。
そしてDeNAではアンドレ・ジャクソン、アンソニー・ケイと助っ人投手の退団も相次いでいることで「（DeNAは）投手、いくやろな」と、今回の人的補償では片岡氏も投手補強を図るのではという見方を示した。
熟慮の末に、サブマリンとして実績もある與座海人、プロ7年目の松本航らがリストから外れるという見方を示した。
與座は今季登板16試合、6勝（5敗）、防御率2.50としっかり試合を作った。巨人から合流する下手投げの高橋礼とともに「サブマリン同盟」結成も期待されている。松本はキャリアワーストの3試合の登板、0勝2敗に終わった。
片岡氏は過去のFAの歴史も振り返りながら、「ちょっと出る選手を必ず獲られる」と言及。28人という枠は、本来プロテクトリストに含みたい選手が必ず漏れる絶妙なラインだとした。
今後はDeNA側の選択が注目を集めていきそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]