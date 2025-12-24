「ちょっと出る選手を必ず獲られる」桑原FAの人的補償、注目の西武のプロテクトリスト内容を球界OBが考察「ベテラン2人」「捕手」「サブマリン投手」はどうなる？

今オフの西武は積極補強も目立っている（C）産経新聞社

今オフの移籍戦線、段々と形が見えてきた。

FA戦線ではDeNAが誇るガッツマン、桑原将志が西武に移籍。またそれに伴う人的補償、西武が提出するプロテクトリスト内容にも注目が高まっている。

【人的補償】『外したら取られてしまう ︎』西武のプロテクトを予想してみた！

わずか28人（外国人、新入団選手のぞく）しかプロテクトできないとあって、リストから漏れる選手も多く出てくる。過去には人的補償に関して多くのドラマが生まれてきた経緯もある。

日本ハム、阪神で活躍、引退後は阪神、中日でヘッドコーチも歴任した片岡篤史氏が12月23日に自身のYouTubeチャンネルに「【人的補償】『外したら取られてしまう!!』西武のプロテクトを予想してみた!」というタイトルで更新。西武のプロテクトリストの内容を独自の視点で考察を加えている。

最近はファンの間でも話題になるプロテクトリストに関して、「ひいきしている選手は残してあげたい」という気持ちは理解できるとした。

注目のポイント一つ目はすでに来季限りの引退を公言している、ミスターライオンズ、栗山巧とベテラン中村剛也の扱いにもあるとした。

仮にリストから外れていても球団に長く貢献した功労者ということもあり「敬意を評して獲らないと思うよ」という見方も示しながら、リストには含まれるという見解を示した。