¸µ9nine¡¦µÈ°æ¹áÆà·Ã¡¢Âè2»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù½Ð»º¤ò¡È¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ÉÊó¹ð¡Ö¾®¤µ¤Ê¾®¤µ¤ÊÌ¿¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¹¬¤»¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦9nine¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦µÈ°æ¹áÆà·Ã¡Ê32¡Ë¤¬¡¢24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè2»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡Ä¸µ9nine¡¦µÈ°æ¹áÆà·Ã¤ÎÂè2»Ò½÷»ù¸ø³«
¡¡µÈ°æ¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¼Â¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢ÂèÆó»Ò¤È¤Ê¤ë¸µµ¤¤Ç²Ä°¦¤¤½÷¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÊì»Ò¶¦¤Ë¸µµ¤¤Ç¤¹¤Ã¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Æ¤Û¤ä¤Û¤ä¤Î¡¢¥ß¥ë¥¯¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¾®¤µ¤Ê¾®¤µ¤ÊÌ¿¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¹¬¤»¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊËÜÅö¤Ë½÷¤Î»Ò¤Ï¥ß¥ë¥¯¤Î¹á¤êÁý¤·Áý¤·¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡Ë¡×¤È´î¤Ó¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÇ¯»Ò¤Î·»Ëå¤Î¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë²ÈÂ²4¿Í¤È1É¤¤Ç¤ÎÆü¡¹¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¡Ö¤É¤¦¤«¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö#¥µ¥×¥é¥¤¥ºÊó¹ð ¤Ç¤·¤¿¾Ð¾Ð¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡µÈ°æ¤Ï¡¢2023Ç¯3·î¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤ÈÆþÀÒÃ×¤·¤Þ¤·¤¿»ö¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£24Ç¯8·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
