野呂佳代、遊園地の“列並び”で注意「迷惑がってるよ、いろんな人が！」
タレント・俳優の野呂佳代（42）が、23日放送の日本テレビ系『踊る！さんま御殿!!SP』（後7：00）に出演。今年もっとも腹が立ったエピソードを明かした。
【写真】「42?!!!うそー！」誕生日を迎えた野呂佳代のプライベートショット
「今年、日常生活で一番腹が立った」エピソードをトーク。遊園地のショーを見るために、夫婦で横並びで並んでいたところ、夫が「トイレに行ってくる」と離席。野呂は「そのぶん開いちゃうから、隣に人が来たらやばいなと思って」と、2人ぶんの荷物を抱えながらスペースを確保し、「もし何か言われたら人がいますって言おうと思って」とフォローを考えていた。
すると2人組の女性がやってきた。しかし何も言われなかったため、そのままなんとか“2人ぶん”のスペースを確保。夫が戻ってきたが、また離席。LINEで「忘れ物をした」と連絡を受けた。
すると2人の女性について「すっごい悪口言ってるんですよ。むちゃくちゃデカイ奴がきてさ。リュックがデカくて何なんだよあいつ。来てまた出てってさ」などと説明。夫に対しての文句が聞こえてきたという。
2人の女性は、野呂本人だとも相手が夫だとも気づいていない様子。野呂は「やっぱり身内のことを言われたらやだなって。だけど『うちの夫が何すか？』とも言えないし。勝手に出ていっちゃってるから、（相手の女性にとって）迷惑は迷惑じゃないですか」と気遣いを見せた。しかし「（女性と夫）どっちにも腹が立って。何か言ってやりたくて」と考え、夫が戻ってきたタイミングで周囲に聞こえるような大声で「迷惑がってるよ、いろんな人が！」と注意したという。
野呂としては、夫への注意と「ここは夫婦」だと周知するための狙いがあり、「自分的には誰も傷つけずに注意したという感覚」でいた。しかし夫から一言、「いや、イライラしないで」と指摘されブチギレ。スタジオ中に響く大声で「お前のことを言ってんだよ！この何分も、あんたのことを考えて、全部しょってんだよ！」と訴えていた。
【写真】「42?!!!うそー！」誕生日を迎えた野呂佳代のプライベートショット
「今年、日常生活で一番腹が立った」エピソードをトーク。遊園地のショーを見るために、夫婦で横並びで並んでいたところ、夫が「トイレに行ってくる」と離席。野呂は「そのぶん開いちゃうから、隣に人が来たらやばいなと思って」と、2人ぶんの荷物を抱えながらスペースを確保し、「もし何か言われたら人がいますって言おうと思って」とフォローを考えていた。
すると2人の女性について「すっごい悪口言ってるんですよ。むちゃくちゃデカイ奴がきてさ。リュックがデカくて何なんだよあいつ。来てまた出てってさ」などと説明。夫に対しての文句が聞こえてきたという。
2人の女性は、野呂本人だとも相手が夫だとも気づいていない様子。野呂は「やっぱり身内のことを言われたらやだなって。だけど『うちの夫が何すか？』とも言えないし。勝手に出ていっちゃってるから、（相手の女性にとって）迷惑は迷惑じゃないですか」と気遣いを見せた。しかし「（女性と夫）どっちにも腹が立って。何か言ってやりたくて」と考え、夫が戻ってきたタイミングで周囲に聞こえるような大声で「迷惑がってるよ、いろんな人が！」と注意したという。
野呂としては、夫への注意と「ここは夫婦」だと周知するための狙いがあり、「自分的には誰も傷つけずに注意したという感覚」でいた。しかし夫から一言、「いや、イライラしないで」と指摘されブチギレ。スタジオ中に響く大声で「お前のことを言ってんだよ！この何分も、あんたのことを考えて、全部しょってんだよ！」と訴えていた。