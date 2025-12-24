¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¡×±§²ì¿À¥á¥°¥¢¥Ê¡¢¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡×¤«¤éÉüµ¢¡Ä°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡Ö¿·¤·¤¤Êó¹ð¡×¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë
¡¡£Ô£Â£Ó¤Î±§²ì¿À¥á¥°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£²£´Æü¡¢¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É·Ï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£µ»þ£²£°Ê¬¡Ë¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡±§²ì¿À¥¢¥Ê¤Ï£²£²Æü¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÆ±ÈÖÁÈ¤òµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤éÀ¸½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤ÎÅÓÃæ¤ÇÁí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¤¬¡Ö±§²ì¿À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤«¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉüµ¢¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢±§²ì¿À¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡£¸µµ¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç±¦¼ê¤ò¤¢¤²¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£°Â½»¥¢¥Ê¤¬¹ðÃÎ¤·¤¿¡Ö¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÎÊó¹ð¤Ë½Ð±é¼Ô¤«¤é¡Ö¿·¤·¤¤¡×¤ÈÏ³¤é¤¹¤È¡¢±§²ì¿À¥¢¥Ê¤â¡Ö¿·¤·¤¤Êó¹ð¡×¤È¾Ð´é¤Ç°Â½»¥¢¥Ê¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¸À¤Ã¤È¤«¤Ê¤¤¤È¡£¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢±§²ì¿À¥¢¥Ê¤Ï¡Ö»ä¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤â¡Öº£Æü¤«¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ê¤¤¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£