新日本プロレスは２３日、公式ＷＥＢなどで来年１・４東京ドーム「棚橋弘至引退試合」へむけ「東京ドーム大会にご来場のお客様へ」と告知を行った。

告知は「棚橋引退セレモニーの一部パートで動画撮影ＯＫのお知らせ」で棚橋とＡＥＷオカダ・カズチカとの引退試合後に行われる「棚橋弘至引退セレモニー」で「一部パートでスマホによる動画撮影をＯＫといたします！動画ＯＫのタイミングは当日会場内にてアナウンスいたしますので、それまでの間の動画撮影はご遠慮いただけますようお願いいたします」と発表した。

さらに「なお、撮影いただいた動画は６０秒以内の長さでＳＮＳに投稿いただけます。投稿の際は＃ｎｊｗｋ２０、＃棚橋引退をつけて、棚橋弘至ファイナルロードのクライマックスを一緒に盛り上げましょう！」と呼びかけていた。

そして「動画撮影に関するルール」を「撮影はスマートフォン、携帯電話でのみ可能です」とし、以下の方法での動画撮影の禁止を告知した。

・一眼レフ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、タブレット等での動画撮影。

※写真（静止画）は一眼レフ、デジタルカメラ等の機材で撮影可能。

・一脚、三脚、自撮り棒等を使用しての撮影。

・目の高さ以上での撮影、自分の席以外の場所や会場内で歩きながらの撮影。

・ＳＮＳアカウントでのライブ配信やコミュニケーションアプリ等でのビデオ通話。

・故意に、ほかの観客を映すような撮影。

・フラッシュ等の照明を用いた撮影。

その上で「上記またはそれ以外の方法であっても、周囲のお客様のご迷惑となる、または大会の運営に支障をきたすような悪質な撮影を見つけた場合には、スタッフからお声がけすることがございます。

また、ＳＮＳに投稿された動画で上記のルールに反していると当社が判断した場合は、投稿の取り下げを依頼することがございます。

会場での撮影時やＳＮＳへアップロードした動画によって生じたトラブルに関して、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください」と告知していた。

◆来年１・４東京ドーム全対戦カード

▼第０試合 ＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権試合 １５分１本勝負（午後３時半開始予定）

王者・エル・ファンタズモ ｖｓ 挑戦者・クリス・ブルックス

▼第１試合 ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合トルネードランボー 時間無制限勝負

王者組・マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通 ｖｓ 挑戦者は以下の７チーム

後藤洋央紀＆ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ＆ボルチン・オレッグ組

真壁刀義＆田口隆祐＆タイガーマスク組

石井智宏＆タイチ＆小島聡組

海野翔太＆上村優也＆武知海青組

ザック・セイバーＪｒ．＆大岩陵平＆ハートリー・ジャクソン組

Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ＆ＯＳＫＡＲ＆クラーク・コナーズ組

成田蓮＆ＳＡＮＡＤＡ＆金丸義信組

▼第２試合 ＩＷＧＰ女子＆ＳＴＲＯＮＧ女子ダブル選手権試合 ６０分１本勝負

ＩＷＧＰ女子王者・朱里 ｖｓ ＳＴＲＯＮＧ女子王者・上谷沙弥

▼第３試合 スペシャル１０人タッグマッチ ３０分１本勝負

高橋ヒロム、ドリラ・モロニー、ゲイブ・キッド、デビッド・フィンレー、鷹木信悟 ｖｓ Ｘ、アンドラデ・エル・イドロ、ＨＥＮＡＲＥ、カラム・ニューマン、グレート―Ｏ―カーン

▼第４試合 ＩＷＧＰジュニアヘビー級王座 次期挑戦者決定４ＷＡＹマッチ ６０分１本勝負

エル・デスペラード ｖｓ 石森太二 ｖｓ 藤田晃生 ｖｓ ＳＨＯ

※４選手同時に試合を行い、いずれかの１選手が勝利した時点で決着とする。

▼第５試合 ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合 ウルフアロンデビュー戦 ６０分１本勝負

王者・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ ｖｓ 挑戦者・ウルフアロン

▼第６試合 ＩＷＧＰ世界ヘビー級＆ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級ダブル選手権試合 ６０分１本勝負

ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ ｖｓ ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者・辻陽太

▼第７試合 ６０分１本勝負 棚橋弘至引退試合

棚橋弘至 ｖｓ オカダ・カズチカ

▼棚橋弘至引退セレモニー